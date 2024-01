La classifica senza errori arbitrali, ventiduesima giornata: altre sviste, falsato big match

Serie A, errore grave: falsato big match

La partita falsata da un grave errore di arbitro e VAR è Fiorentina-Inter. Non convincente, infatti, la prova di Aureliano. Il fischietto di Bologna giudica regolare la spintarella di Lautaro su Parisi e il VAR approva: in effetti il contatto c’è, ma la caduta del giocatore viola è estremamente accentuata. Meno condivisibile appare la decisione di sorvolare, sia da parte dell’arbitro che del suo omologo davanti al monitor, sul contatto Bastoni-Ranieri: manca un calcio di rigore per la Fiorentina. Penalty – dubbio – che arriverà solo nella ripresa, peraltro sbagliato da Nico Gonzalez. In definitiva, la squadra di Italiano avrebbe dovuto beneficiare di un altro penalty.

Arbitri, le altre partite della 22ma giornata

Grandi proteste anche nelle altre sfide del turno. A Bergamo Piccinini grazia Pasalic per un intervento a gamba alta nel finale (ma il match era ormai incanalato in favore dell’Atalanta contro l’Udinese), a San Siro Massa e il VAR s’inventano un rigore per il Milan quando è Kjaer, con sprezzo del pericolo, ad abbassare la testa verso il piede dell’avversario. Si lamenta Pippo Inzaghi, ma non ci sono errori arbitrali in Salernitana-Roma, così come buona la direzione di Orsato del soporifero match tra Lazio e Napoli. In Cagliari-Torino giusto l’annullamento per fuorigioco del terzo gol granata di Pellegri.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER* 54 JUVENTUS +3 50 JUVENTUS 53 INTER* +5 49 MILAN 46 MILAN – 46 ATALANTA* 36 BOLOGNA* -4 37 ROMA 35 LAZIO* -2 36 FIORENTINA* 34 ATALANTA* – 36 LAZIO* 34 TORINO* -2 35 BOLOGNA* 33 FIORENTINA* -1 35 NAPOLI* 32 NAPOLI* -2 34 TORINO* 31 ROMA +2 33 GENOA 28 MONZA – 28 MONZA 28 GENOA +1 27 FROSINONE 23 LECCE -1 22 LECCE 21 FROSINONE +1 22 SASSUOLO* 19 CAGLIARI -2 20 VERONA 18 EMPOLI – 2 19 UDINESE 18 VERONA -1 19 CAGLIARI 18 SASSUOLO* – 19 EMPOLI 17 UDINESE +1 17 SALERNITANA 12 SALERNITANA +4 8

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

