La classifica senza errori arbitrali, ventunesima giornata: rigori negati e altre polemiche

Appena sei le partite di Serie A giocate nel corso del weekend. Quattro gare rinviate a febbraio a causa degli impegni in Supercoppa in Arabia Saudita di Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio. Non sono mancate però le polemiche per le decisioni dei direttori di gara e per il comportamento dei loro omologhi in sala VAR. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla seconda giornata del girone di ritorno.

Lecce-Juventus, tutti contro l’arbitro Doveri

Grandi proteste a Lecce, da una parte e dall’altra: padroni di casa che si sono lamentati per un calcio di rigore non concesso in avvio di ripresa, quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0, per una spinta di Bremer su Almqvist. Bianconeri, invece, che hanno invocato il penalty per una sbracciata di Pongracic su Vlahovic. Come sentenziato da due moviolisti doc, Marelli su DAZN e Cesari su Italia 1, in entrambi i casi la decisione di Doveri e VAR appare corretta. Qualche dubbio in più sulla spinta di Bremer, che è evidente, ma si tratta di un contatto valutato da entrambi come di leggera entità.

Errori arbitrali, le altre partite del 21mo turno

Buone, nel complesso, le direzioni di gara degli altri fischietti. Qualche dubbio solo su una decisione di Maresca in Udinese-Milan: l’arbitro della sezione di Napoli, perfetto nella gestione degli incresciosi casi di razzismo su Maignan, si è probabilmente perso un rigore per un contatto sospetto in area bianconera tra Pulisic e Lucca. Quanto alle altre quattro gare, magistrale la direzione di Orsato in Salernitana-Genoa, nonostante le reiterate proteste di marca granata. La Salernitana, pur essendo ultima in classifica, sino a questo momento è la formazione più “aiutata” dagli arbitri, con quattro punti frutto di sviste a favore.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale JUVENTUS 52 JUVENTUS +3 49 INTER* 51 INTER* +3 48 MILAN 45 MILAN – 45 FIORENTINA* 34 BOLOGNA* -4 36 ATALANTA* 33 LAZIO* -2 35 LAZIO* 33 FIORENTINA* – 34 BOLOGNA* 32 NAPOLI* -2 33 ROMA 32 ATALANTA* – 33 NAPOLI* 31 TORINO* -4 32 TORINO* 28 ROMA +2 30 GENOA 25 MONZA – 25 MONZA 25 GENOA +1 24 FROSINONE 22 LECCE -1 22 LECCE 21 FROSINONE +1 21 SASSUOLO* 19 CAGLIARI -2 20 UDINESE 18 SASSUOLO* – 19 CAGLIARI 18 EMPOLI -2 18 VERONA 17 VERONA -1 18 EMPOLI 16 UDINESE +1 17 SALERNITANA 12 SALERNITANA +4 8

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.