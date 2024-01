Udinese-Milan: Maignan richiama Maresca e denuncia cori razzisti, match sospeso. La Lega prende posizione

Al 26’ del primo tempo tra Udinese e Milan, il portiere francese Maignan richiama l’attenzione dell’arbitro Maresca e denuncia dei cori razzisti nei suoi confronti: poi decide di uscire dal campo

20-01-2024 21:53

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora una volta l’ombra del razzismo nel calcio italiano. Stavolta a farne le spese sarebbe il portiere del Milan, Mike Maignan che ha lamentato di essere stato vittima di cori di natura razzista da parte dei tifosi dell’Udinese posizionati dietro la sua porta.

Maignan richiama l’attenzione di Maresca

Il Milan comincia a spingere con grande determinazione e mentre il gioco è fermo dopo un fallo ai danni di Rafael Leao, il portiere dei rossoneri, Mike Maignan, richiama l’attenzione dell’arbitro Maresca. Il direttore di gara si avvicina immediatamente al numero uno francese che gli dice qualcosa, Maresca poi si rivolge verso il quarto uomo chiedendogli qualcosa.

A fare chiarezza sul caso è il bordocampo DAZN che rivela che il portiere del Milan ha denunciato dei cori razzisti nei suoi confronti e dopo qualche minuto dagli altoparlanti dello stadio arriva il consueto avviso ai tifosi.

Udinese-Milan: minuto per minuto

Magic Mike ferma la partita

Dopo qualche minuto il Milan trova la rete del vantaggio grazie a Loftus-Cheek che realizza dopo una bella azione di squadra. Non passa neanche un minuto e Mike Maignan non ne può più. Il portiere francese richiama ancora una volta l’attenzione dell’arbitro e gli fa capire che non è intenzionato a continuare. La partita si ferma e il Milan comincia a uscire dal campo. Il primo a uscire dal campo insieme al francese è il compagno di squadra Adli, ma ben presto sono tutti i giocatori rossoneri ad uscire dal terreno di gioco.

La solidarietà dei giocatori dell’Udinese

Una situazione bruttissima, dagli altoparlanti dello st

adio arriva il consueto avvio ai tifosi di casa e stavolta a scendere in campo sono anche i giocatori e i dirigenti dell’Udinese che provano immediatamente a riportare la calma. Tutti i giocatori dell’Udinese a più riprese si avvicinano al giocatore del Milan per offrirgli la loro vicinanza mentre Pereyra prova anche a parlare con la curva bianconera per chiederla di smettere. Dopo qualche minuto Mike Maignan e i suoi compagni di squadra tornano in campo e il match riprende.

Il post della Lega Serie A

A distanza di qualche minuto dall’episodio arriva anche la presa di posizione da parte della Lega Serie A che denuncia senza mezzi termini gli atteggiamenti razzisti: “La Lega Serie A condanna ogni forma di razzismo”. Parole che però non sembrano placare la rabbia dei social che sostengono che l’atteggiamento delle autorità del calcio nei confronti di questi atti vergognosi sia stato troppo permissivo nel corso del tempo.