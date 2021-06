La confessione di Myrta Merlino sul legame con Marco Tardelli

Entrambi vantano una stanza tutta per sé, quel piccolo mondo di orgogliosa affermazione che Virginia Wolff descriveva con inimitabile capacità analitica in un testo divenuto caposaldo. Myrta Merlino, conduttrice e giornalista televisiva, proveniente da una stimata famiglia di studiosi e ricercatori, nota anche per la sua qualità più tangibile, ovvero la schiettezza, ha incontrato Marco Tardelli dopo aver vissuto. Ex campione del Mondo nella Spagna del 1982, opinionista e commentatore sportivo, impegnato sulla rai con Notti Europee personaggio pubblico suo malgrado con estrema notorietà, è suo compagno da anni: sono affiatati, legati, intrecciati, impastati a tal punto da non celare nulla di quanto possa essere pubblico del sentimento che li lega.

La pace che mancava: confessione di Myrta Merlino su Tardelli

“L’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata”, la frase che riassume questo nuovo tutto e che Myrta Merlino affida a un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci. Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo “finché morte non ci separi” senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni”, le sue parole.

Marco Tardelli e Myrta Merlino, situazione sentimentale

Myrta Merlino è madre di tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci e Caterina Arcuri, avuta da Domenico, suo ex marito ed ex Commissario Straordinario per l’emergenza straordinaria Covid-19 e amministratore delegato di Invitalia. Dalla sua, com’è noto ai più, Marco Tardelli ha due figli: Sara (giornalista e curatrice della sua biografia), nata dal matrimonio con l’ex moglie Maria Ciambelli, e Nicola, nato dalla lunga relazione con la giornalista Stella Pende.

La cena che ha segnato la svolta nell’amore tra Tardelli e Myrta Merlino

La loro storia è cresciuta, anche se con una velocità incredibile. Myrta Merlino ha confidato come una cena ha cambiato la sua vita sia quella di Tardelli:

“Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me”.

