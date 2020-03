La difesa di Antinelli fa flop, il tribunale del web lo stronca

Non si placano le polemiche sulla decisione di Higuain e di altri giocatori della Juventus (Khedira e Pjanic ma anche Ronaldo che era stato il primo a dare l’esempio) di lasciare l’Italia e di scappare in patria nonostante la Juventus fosse tutta in isolamento dopo il caso-Rugani. Pareri legali si accavallano sulla storia: poteva farlo? Rischia di essere perseguibile? Dovrà stare in quarantena quando rientrerà in Italia? C’è confusione sul tema e chi prova a far chiarezza difendendo il Pipita e gli altri non viene visto di buon occhio.

Guai a difenderlo

E’ il caso del giornalista della Rai Alessandro Antinelli, inviato storico al seguito della Nazionale, che non condivide la crociata messa in atto contro il bomber argentino.

Accendete l’umanità

Con un tweet amaro Antinelli rende pubblica la sua posizione e scrive: “Higuain non era in quarantena e poteva lasciare l’Italia. So che non basterà a fermare gli insulti però ci riprovo. Spegnete il tifo accendete l’umanità è di questo che abbiamo bisogno ora”.

La legge è uguale per tutti?

Motivazioni che convincono solo una piccolissima parte del mondo del web. La sensazione che il Pipita l’abbia fatta grossa è generale a leggere quel che si scrive sui social: “L’umanità, che lei declama, è anzitutto etica. L’etica dice che chi può, anche per ruolo sociale, dia l’esempio. Non così è avvenuto” o anche: “Antinelli mi dispiace ma stavolta hai toppato, la legge è uguale per tutti”.

Non è giustificabile

Fioccano commenti nervosi: “Non capisco, siete almeno pagati per queste difese d’ufficio a chi vi fá comodo o siete minacciati ? Non torvo altre spiegazioni plausibili e sensate in merito”, oppure: “Anche io non sono in quarantena ma non posso andare dai miei parenti” e ancora: “Per lo stesso ragionamento tutti possono andare a fare jogging “.

Anche alcuni juventini prendono le distanze: “Da Juventino: Higuain ha fatto una PORCATA. Poteva aspettare fino a Lunedi (scadenza del periodo di quarantena volontaria)” oppure: “Senza regole e senza rispetto dentro e fuori dal campo da sempre! Chi giustifica certi gesti dopo tutta la situazione del nostro paese è anche peggio!”.

Due pesi e due misure

C’è chi scrive “Che si tratti di quarantena obbligatoria o di isolamento volontario la durata è 14 giorni. Se passa il messaggio che bastano 9 gg chiunque sia in isolamento al 10° giorno uscirà” e infine: “C’è gente con febbre alta che è in attesa da giorni di un tampone e questo asintomatico si fa fare un tampone per lasciare l’Italia e volare dall’altra parte del mondo”.

