La domenica da sogno dei tre fratelli Esposito: tre finali con Spezia, Bari ed Under 20

Tre fratelli alla conquista del mondo del calcio, la domenica “pallonara” italiana è dominata dai fratelli Esposito: Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio tutti impegnati in gare di grande importanza

10-06-2023 09:09

Il nome Esposito è di quelli piuttosto comuni, soprattutto in area campana, la loro storia lo è decisamente di meno. Sarà una domenica speciale per i fratelli Esposito di Castellammare di Stabia, tre calciatori e tutti e tre che a distanza di pochi minuti giocheranno delle gare fondamentali.

Sebastiano sarà impegnato nella finale di ritorno dei Playoff di serie B con il Bari (contro il Cagliari), Salvatore giocherà con la maglia dello Spezia lo spareggio per rimanere in serie A contro il Verona, ed infine Francesco Pio sarà di scena nella finale dei Mondiali Under 20 con la maglia dell’Italia.

Sebastiano Esposito: l’attaccante che sogna l’A con il Bari

Il nome più celebre è forse quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 di Castellammare di Stabia si è già fatto conoscere al grande pubblico con la maglia dell’Inter. Compirà 21 anni solo il prossimo 2 luglio ma sembra avere già alle spalle una carriera lunghissima. Il debutto nel grande calcio con la maglia dell’Inter (che detiene ancora il suo cartellino) nella stagione 2019/2020 debuttato in Champions League a poco più di 16 anni. Poi comincia il suo giro per l’Italia e l’Europa con le esperienze con Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e infine al Bari. Domenica sarà in campo per aiutare i pugliesi a conquistare il sogno serie A con la finale di ritorno contro il Cagliari e l’1-1 dell’andata.

Salvatore Esposito: con lo Spezia per rimanere in A

Il maggiore della nidiata Esposito è Salvatore: centrocampista classe 2000. Dopo le giovanili con la maglia del Brescia, anche per lui arriva il trasferimento all’Inter ma il percorso non sarà simile a quello del fratello Sebastiano. Il primo impatto con il calcio dei grandi arriva con la maglia del Ravenna prima del ritorno alla Spal con cui ha collezionato 83 presenza. Seconda parte di stagione questa con la maglia dello Spezia con cui spera di ottenere la salvezza nello spareggio contro il Verona in programma a Reggio Emilia.

Francesco Pio Esposito ad un passo dal sogno Mondiale Under 20

Due fratelli ad alto livello nel mondo del calcio sono una rarità: tre ancora di più. E stando alle voci che si susseguono tra gli addetti ai lavori il meglio deve ancora arrivare e porta il nome di Francesco Pio. Il più giovane dei fratelli Esposito è pronto ad esplodere: compirà 18 anni solo alla fine del mese di giugno ed è reduce da una grande stagione con la Primavera dell’Inter con cui ha segnato 16 gol e messo a referto 3 assist. L’esplosione è arrivata ai Mondiali Under 20 con il gol di tacco contro la Colombia nei quarti di finale. E ora spera di essere protagonista anche nella finale con la maglia dell’Italia nel match che vale un sogno contro l’Uruguay.