La ex moglie di Caniggia non cede e svela i suoi gusti sessuali

Le separazioni non sono mai semplici, anche se consensuali. Anche se concordate nel minimo dettaglio con la placida e rassegnata ammissione di colpe da parte di entrambi. Ma non è questo il caso di Mariana Nannis Caniggia e di Claudio, ex giocatore degli anni belli di un calcio che non esiste più e che ha subito – da sempre – la lotta impari contro le dipendenze.

A suo tempo, nel pieno della sua carriera, venne fermato perché trovato positivo a un controllo: uno stop complicato e, secondo i racconti dettagliati di Mariana, non l’unico episodio che proverebbe la vicinanza estrema tra il campione argentino e la cocaina.

A ribadire le difficoltà, nella separazione e della loro vita coniugale a causa della droga, è stata la forse ex moglie a Live – Non è la d’Urso. Appena entrata in studio, Mariana ha rivelato anche la passione sessuale dell’ex per le transessuali con una frase alquanto esplicita: “A lui piacciono i travesta”. Un risvolto a cui aveva accennato il figlio Alex, nel suo intervento nel salotto dursiano.

Questo è solo l’inizio del suo intervento che svela il conflitto tra i coniugi: pochi giorni or sono, Caniggia ha accusato l’ex di inviargli messaggi equivoci via Whatsapp. Messaggi che in parte ha smentito Mariana, fornendo alcune precisazioni.

E continuando ad accusare Sofia Bonelli, la nuova compagna di suo marito con cui l’uomo dovrebbe convolare a nozze il 2 novembre. Di lei, la Nannis ha detto che: “non è bella, è tutta rifatta. Non è bella perché ha tolto il marito alla famiglia, tu puoi fare la puta, ma ci sono donne che vanno fanno un servizio, comprano, fanno il lavoro e se ne vanno, ma non rovinano la famiglia”.

In studio, a questa affermazione ha replicato il giornalista Roberto Alessi che ha alzato i toni: “Ma quale famiglia? Durante il matrimonio hai detto che tuo marito si drogava, andava con i travestiti, che portava i tuoi figli nei bordelli, ma la tua famiglia non esisteva già da prima. Perché parli ora?”. Una esternazione forte, su cui Mariana paradossalmente si è trovata d’accordo: “Hai ragione, non esiste una famiglia, mio marito ha rovinato la famiglia”. La chiosa è quanto di più netto si possa immaginare, quando si interpella la ex moglie di Caniggia sulla nuova compagna.

Un nuovo capitolo, quello della querelle Marianna Nannis-Claudio Caniggia che promette di non chiudersi così.

VIRGILIO SPORT | 29-10-2019 14:58