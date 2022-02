La foto di Ibra fa infuriare i tifosi del Milan: ”È la solita storia”

04-02-2022 12:57

La presenza di Zlatan Ibrahimovic è il grande dubbio che assilla i tifosi del Milan alla vigilia del derby con l’Inter. Le condizioni fisiche dello svedese sono precarie, l’attaccante è dato come assente quasi certo nella gara di San Siro, ma Stefano Pioli spera di poterlo ancora recuperare per portarlo in panchina.

La foto di Ibra sulla neve

Intanto, però, lo stesso Ibrahimovic ha fatto infuriare una parte della tifoseria rossonera con le immagini e le storie postate oggi sul suo profilo Instagram. Zlatan ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae in montagna, con completo da neve, vicino a una motoslitta. “Adrenalina”, titolo anche della sua ultima autobiografia, è la parola che accompagna le immagini.

Le foto, però, non sono state gradite da una parte dei tifosi milanisti: ad alcuni, infatti, non è sembrato opportuno pubblicare la foto di una giornata di svago, sulla neve, prima della partita forse più importante dell’anno. Soprattutto perché Ibra è, appunto, infortunato: per qualcuno lo svedese ha dato l’impressione di essere un corpo slegato dalla squadra, indifferente al clima di tensione che caratterizza la settimana pre-derby.

Tifosi arrabbiati con Zlatan

“Ma porca miseria, c’è il derby e te ne vai sulla neve?”, commenta Alessio. “Ma questo il giorno prima del derby se ne va in montagna?”, aggiunge Franco. “Da calciatore finito giustamente il giorno prima della partita se ne va sulla neve”, il commento duro di Lanko. “Tanto non gioca”, ribatte Alessandra. Ma Ante affonda il colpo: “Tanto li prende comunque 7 milioni l’anno, pure se non gioca il derby”.

“Con tutto il bene che gli voglio, ma Ibra gioca ormai una partita sì e 5 no”, aggiunge Luca, riportando una delle critiche più frequenti allo svedese. “Vero, è la solita storia”, gli fa eco Marco.

Luca, però, difende lo svedese: “Potessi firmare per averlo anche solo 20 partite all’anno lo farei subito. La colpa è della dirigenza che non gli mette vicino un attaccante che dia sicurezze”.

