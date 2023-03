La frase sessista e vergognosa del tecnico dell’Angers indigna: “L’abbiamo fatto tutti”

Il club della Loira, fanalino di coda in Ligue 1 ha accettato e annunciato le dimissioni del tecnico franco-marocchino, che hanno creato parecchio imbarazzo

08-03-2023 16:23

E’ ufficiale: l’Angers, club fanalino di coda della Ligue 1, ha annunciato ufficialmente di aver accettato le dimissioni del tecnico franco-marocchino Abdel Bouhazama. Tuttavia, non per le pessime prestazione della formazione della Loira, che non vince una partita in campionato dallo scorso settembre, bensì per le gravi e vergognose parole sessiste pronunciate negli ultimi giorni in relazione a una vicenda giudiziaria riguardante il difensore Ilyes Chetti.

Ligue 1, il tecnico dell’Angers si dimette dopo la frase sessista

L’allenatore, che era stato promosso dal settore giovanile dell’Angers, prima dell’ultima partita di campionato contro il Montpellier (poi clamorosamente persa 5-0) aveva scelto di schierare in campo Chetti, che ad aprile sarà processato per molestie dopo l’ammissione di aver molestato una giovane ragazza durante una serata in discoteca. Alle domande a tal proposito, Bouhazama aveva risposto così, scatenando lo stupore e l’indignazione generale: “Non c’è niente di male, tutti quanti abbiamo toccato delle donne“.

Ligue 1, Angers: inutili le scuse dell’ex tecnico Bouhazama dopo la frase sessista

Una frase che, come facilmente intuibile, ha acceso la miccia delle polemiche dell’opinione pubblica gettando forte imbarazzo il club della Loira che ha annunciato ufficialmente di aver accettato le dimissioni di Bouhazama, che nel frattempo si è anche scusato. Atto però insufficiente a giustificare la sortita sessista a margine del match contro il Montpellier. Intanto, riguardo alle questioni di campo, l’Angers si sta preparando a una sicura retrocessione dalla Ligue 1 comandata, invece, dal PSG di Neymar, Messi e soci: i bianconeri, infatti, a 12 giornate dalla fine, occupano l’ultima posizione a soli 10 punti e a 12 lunghezze dalla zona salvezza.