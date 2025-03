La Juve è stata danneggiata dagli arbitri in Italia e in Europa? La tesi che scatena il web

Dal fallo di mano di Lang nella gara d'andata dei playoff col Psv agli ultimi episodi in A con Cagliari e Verona: il dato che preoccupa i tifosi

Juve danneggiata dagli arbitri? Gli ultimi episodi in Serie A e in Champions League preoccupano i tifosi bianconeri, ma scatenano l’ira e l’ironia dei supporters rivali sul web. Dal fallo di mano di Lang sull’azione del gol di Perisic, nell’andata dei playoff con il Psv Eindhoven, alla spinta di Luperto ai danni di Vlahovic in Cagliari-Juve, fino ad arrivare al braccio largo di Ghilardi nell’ultimo confronto con il Verona in campionato.

Tuttosport: “Juve penalizzata dagli arbitri, il silenzio della società non aiuta”

È una tesi tanto chiara quanto divisiva quella che presenta l’edizione odierna di Tuttosport, dove vengono messi in vetrina gli errori che avrebbero penalizzato la Juve nel mese di febbraio. Dalla Champions al campionato, con alcune ombre sull’operato degli arbitri in Europa e in Italia.

“Juventus penalizzata dalle decisioni arbitrali nelle ultime settimane, c’è anche il mani di Lang contro il Psv: il silenzio della società, che ha accettato tutto signorilmente, non aiuta…”, ha poi aggiunto. Una sorta di appello, dunque, che richiama l’attenzione di Cristiano Giuntoli e dei rappresentati della società, che hanno tardato ad intervenire anche dopo la doppia eliminazione da Champions e Coppa Italia.

L’ironia dei tifosi rivali sul web

A margine del post pubblicato da Capuano sul suo account X nella sua rassegna stampa, non mancano di certo i commenti dei rappresentanti delle altre tifoserie, pronti ad opporsi ad eventuali proteste o “dossier arbitrali” dei sostenitori juventini. “Quindi la Juve è uscita dalla Champions per il fallo di mano di Lang?”, scrive un utente, non nascondendo un pizzico di ironia. “Abbiamo una società?“, si chiede invece un tifoso bianconero, facendo riferimento all’appello di Tuttosport.

“Bene! Adesso si faccia lo stesso con tutte le altre squadre!”, tuona un supporter rivale. “Gol regolari annullati per fuorigioco inesistenti, rigori non dati, ammonizioni. Attendiamo un elenco per valutare quale squadra è stata più penalizzata di altre!“.

E poi, c’è chi difende a spada tratta la Juve, attaccando il Var e un sistema che lascio troppo spazio alle interpretazioni soggettive: “Hai usato la parola giusta: “decisioni” – si legge sotto il post di Giovanni Capuano –. Non, semplicemente, errori, ma scelte. C’è volontà, non colpa”, scrive un altro tifoso, con vena complottista.

Gli episodi arbitrali che hanno fatto arrabbiare la Juve

In un doppio confronto di Champions League, ogni episodio può fare la differenza. Da un gol salvato ad una rete annullata, fino ad un fallo di mano non visto. Se poi, l’APP (Attacking Possession Phase) è la stessa, allora comincia a finire nel mirino anche il Var e chi era chiamato ad operare nell’arco dei 90 minuti. È il caso di Lang, che avrebbe viziato con un tocco irregolare l’azione che ha poi portato al gol di Perisic allo Stadium, in occasione del momentaneo pareggio del Psv contro la Juve.

È solo uno dei tanti episodi che ha fatto arrabbiare la Vecchia Signora nell’ultimo periodo. Non si è usciti dalla Champions per un fallo di mano non rilevato, ma è chiaro che c’è qualcosa per cui recriminare. Medesimo discorso in campionato, dove risulta clamoroso il mancato fischio per la spinta a due mani di Luperto su Vlahovic lanciato a rete. Sbilanciato, a tu per tu con Caprile, il serbo non ha potuto calciare in maniera pulita, tenendo aperta una partita che la Juve ha rischiato persino di pareggiare.

E, infine, resta più di qualche dubbio sull’intervento scomposto di Ghilardi sul tiro di Locatelli in Juve-Verona. Dalla grande giocata del centrocampista bianconero al tiro murato dal difensore gialloblù, con la sfera che sembra colpire proprio l’intersezione tra petto e braccio. Non è stato ritenuto dalla sala Var un chiaro ed evidente errore, ma in altri casi abbiamo visto valutare ugualmente il movimento e la posizione del braccio, tesa ad aumentare il volume corporeo.