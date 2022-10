03-10-2022 12:45

La vittoria e le tre reti segnate al Bologna hanno riportato il sorriso sul volto di molti tifosi della Juventus, che ora attendono un segnale da parte della società anche sul mercato: a causa dell’infortunio di Pogba e della condizione non eccelsa di Di Maria, l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri difetta ancora di qualità a centrocampo e sulla trequarti.

Juve, nome nuovo per il centrocampo

I supporter bianconeri si aspettano un acquisto di una certa caratura, un giocatore con piedi buoni, visione di gioco e tempi di inserimento che possa cucire il gioco e aumentare il numero di palloni giocabili per gli attaccanti: Milik e Vlahovic, infatti, hanno mostrato capacità di conversione in gol straordinarie in rapporto alle azioni offensive costruite dalla Juventus.

Il mercato attualmente indica un nome come perfetto per le esigenze della Vecchia Signora: Youri Tielemans. Secondo la BBC, il centrocampista in scadenza di contratto con il Leicester è finito nel mirino della Juventus, che con lui potrebbe elevare il tasso tecnico del centrocampo.

Juve in lotta con due big per il centrocampista

Il belga, 25 anni, è un giocatore estremamente duttile, in grado di giocare da interno in una mediana a tre oppure in mezzo in una linea a quattro: ha tecnica e visione di gioco, oltre a una buona predisposizione agli inserimenti in area di rigore, come dimostrano i 19 gol segnati nelle sue 5 stagioni in Premier League.

La Juve rappresenterebbe un salto in avanti nella carriera di Tielemans, il problema principale per i bianconeri è rappresentato dalla concorrenza di due top club internazionali: Real Madrid e Liverpool, infatti, sono fortemente interessati a Tielemans.

I tifosi della Juve sperano in Tielemans

I tifosi della Juventus, però, sperano che la dirigenza bianconera si muova in tempo e porti ad Allegri il rinforzo sperato. “Questo sono anni che andrebbe preso”, commenta su Twitter JC, sperando che la Juve finalmente arrivi al bersaglio. “Se lo vuole il Real Madrid bisogna prenderlo, vuol dire che il valore c’è”, aggiunge Iaga. “Locatelli–Paredes-Tielemans sarebbe un vero centrocampo”, il parere di Carltraore. “Sarebbe un ottimo colpo, quando aveva 18 anni ed era all’Anderlecht era un fenomeno: metterebbe ordine a centrocampo e finalmente avremmo un centrocampista che va in area”, commenta RH.

Scettico, invece, Dario: “Troppa grazia, non ci crederei manco se lo vedessi alla Continassa”. Per Ciok99, invece, il problema è la concorrenza: “Tielemans ottimo centrocampista, ma se lo vogliono Real e Liverpool non credo che abbiamo speranze”.