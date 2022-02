La Juve prepara già il prossimo colpo, può essere la volta buona

05-02-2022 09:26

I colpi Vlahovic e Zakaria e quello già prenotato per giugno, Gatti, sono solo l’inizio. La Juventus ha iniziato il suo piano di rinnovamento, quello che nelle intenzioni della proprietà dovrebbe riportare la Vecchia Signora al vertice del calcio italiano e in grado di lottare concretamente per la Champions. Un piano ambizioso, che prevede per la prossima estate qualche altra mossa a sensazione. Una, in particolare, fa sognare i tifosi.

Pogba, rinnovo difficile col Manchester United

Si tratta della “solita” voce ricorrente, un nome che a ogni sessione di mercato è sistematicamente accostato ai colori bianconeri: Paul Pogba. Il centrocampista francese è ai ferri corti col Manchester United e il rinnovo di contratto si allontana. È lo stesso Pogba a prendere tempo e a Old Trafford cominciano a spazientirsi. “Sta a lui decidere. Il suo contratto è in scadenza, ma a prescindere se intenda restare o no, adesso deve mettersi in mostra. Non è solo nell’interesse nostro, anche nel suo. Deve giocare al massimo livello possibile”, lo ha pungolato il tecnico Rangnick.

Juve, c’è un piano per dare l’assalto a Pogba

Il sospetto, che è quasi una certezza, è che dietro i tentennamenti del francese ci sia la Juventus. Pogba non ha mai tagliato del tutto il cordone ombelicale che lo lega al club, ai tifosi, alla città di Torino. Il fatto che sulla panchina dei bianconeri sia tornato Allegri è un altro fattore che può spingerlo al clamoroso ritorno. Il piano dei vertici bianconeri, per il momento, prevede una vigile attesa. Al momento opportuno sarà fissato un incontro con Raiola, per spiegargli che nel nuovo corso della Signora maxi ingaggi come i 12 milioni attualmente percepiti in Premier da Pogba non sono contemplati.

Juve, rispunta Pogba e i tifosi impazziscono

Ai tifosi bianconeri il nome di Pogba evoca dolcissimi ricordi. Stylish powy però sottolinea: “Non sarebbe solo una scelta di cuore: Pogba oggi è il miglior centrocampista della Premier League“. Enea già è pronto a ridisegnare la formazione: “Pogba al posto di Rabiot non sarebbe male”. Stringata ma essenziale la considerazione di Milly22: “Se arriva anche Paul e chi ci ferma più”. Mentre Luca preferisce non farsi troppe illusioni, per il momento: “Che mercato sarebbe senza la prospettiva del ritorno di Pogba alla Juve?”.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DELLA JUVENTUS IN SERIE A

SPORTEVAI