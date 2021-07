La Juve prepara la beffa al Milan: sui social scoppia l’ironia

Il campionato non è ancora cominciato ma le schermaglie tra le squadre italiane si spostano sul calciomercato . L’ultima riguarda Juventus e Milan , entrambe alle prese con l’affare Kaio Jorge . Il giovanissimo attaccante del Santos nei mesi scorsi era nel mirino anche del Napoli , ma nelle ultime settimane i rossoneri sembravano aver effettuato l’allungo decisivo.

Tutto però in sospeso perché ora arriva anche l’interesse della Juventus che negli ultimi giorni ha rotto gli indugi. Anche il presidente del Santos ha confermato che il club ha ricevuto delle offerte e secondo SportMediaset ad avere piazzato quest’offerta sarebbe proprio la società del presidente Agnelli, che punterebbe sul giovane talento carioca da far crescere dietro Cristiano Ronaldo e Dybala.

La reazione dei social

Per la Juventus si tratta di una mossa destinata a pagare i dividendi nell’immediato ma capace di portare a Torino un giocatore che può crescere moltissimo e diventare un talento di primissimo piano: “Conosco pochissimo questo ragazzo – dice Marcelo – ma è il classico giovanissimo e talentoso su cui lavorare. Sarebbe un colpo che mi intrigherebbe molto”. Ma c’è anche chi non è così sicuro: “Non è un fenomeno manco su YouTube. Sono juventini ma ad oggi non mi piace per niente neanche in Brasile, figuriamoci in Italia”.

I tifosi del Milan sperano

Ma sono i fan rossoneri a sperare nell’arrivo del giovane brasiliano. Kaio Jorge infatti avrebbe tempo per crescere alle spalle di Ibrahimovic e Giroud, ed avere anche più minuti a disposizione di quanti ne avrebbe in bianconero: “Speriamo di riuscire a battere la concorrenza della Juve, altrimenti tra mese qualche sentiremo parlare di rimpianto Milan”. E ancora: “Fortunatamente a Sky ci danno ancora in vantaggio su di lui, speriamo bene”.

Il talento del giovane Kaio Jorge però sembra intrigare i tifosi: “Il problema è che non tutti conoscono i campionati sudamericani. Il fatto che abbia giocato poco non vuole dire che sia inferiore ai titolari. Secondo me è un buonissimo attaccante”. Mentre Luis è sicuro: “La voce sulla Juve è solo una mossa per mettere fretta al Milan”.

SPORTEVAI | 25-07-2021 18:34