La Juventus ritrova De Ligt: è guarito

Dopo Juan Cuadrado, la Juventus riabbraccia anche Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è messo alle spalle il Covid-19 ed è pronto a tornare in gruppo e a disposizione di Andrea Pirlo.

Come comunicato dal club bianconero, il classe 1999 si unirà al gruppo già questa sera e sarà convocato regolarmente per la partita contro il Bologna di domani. “Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani”.

Il centrale olandese era risultato positivo prima di Juventus-Sassuolo e ha saltato, oltre alla sfida coi neroverdi, anche le partite di Coppa Italia con il Genoa, la trasferta con l’Inter e la Supercoppa con il Napoli.

OMNISPORT | 23-01-2021 18:56