Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di domani, 18 gennaio 2023, la Juventus entra nella nuova era e chiude un capitolo fatto di successi, campioni e persone capaci di portare il club alla conquista di ben 19 trofei, ma compromesso dalle vicende giudiziarie che stanno investendo il club in questi mesi.

Tra i protagonisti c’è sicuramente l’ormai ex vice-presidente, Pavel Nedved, ma anche l’ultimo amministratore delegato, Maurizio Arrivabene, che domani lasceranno ufficialmente i loro rispettivi incarichi dopo dopo le dimissioni del 28 novembre 2022. Sul suo sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato un sentito saluto e ringraziamento a Nedved e Arrivabene, scatenando non poche polemiche sui social.

Nedved e Arrivabene, cammini diversi in società

Nove scudetti consecutivi, cinque Coppa Italia, cinque Supercoppa Italia. I tredici anni di presidenza di Andrea Agnelli sono scanditi da successi e impreziositi dal record di 102 punti nella stagione del trentesimo scudetto, condivisi in larga parte anche con Pavel Nedved, vicepresidente dal 23 ottobre 2015, dopo essere entrato in dirigenza nel 2010 e aver difeso i colori bianconeri in campo dal 2001 al 2009. Nel mezzo, anche due finali di Champions League, l’approdo a Torino di un campione come Cristiano Ronaldo e stagioni indimenticabili. Per Maurizio Arrivabene, il cammino alla Juventus è stato più corto, con l’ingresso del CdA avvenuto nel 2012 e la nomina ad Amministratore delegato a giugno 2021.

Tifosi Juve infuriati dopo l’addio congiunto a Nedved e Arrivabene

Due percorsi distinti e arrivati a incrociarsi solo nell’ultimo periodo, che però la Juventus ha deciso di congedare con un unico comunicato. Scelta che non è andata proprio a genio ai tifosi della Vecchia Signora che, sui social, non hanno mancato di rimarcare il proprio disappunto.

Qualcuno scrive: “Ma quale grazie. Anzi SCUSA Pavel per essere stato affiancato a quell’altro“, e ancora: “Grazie Nedved! ma aspetta chi é quell’altro?”, “Ringraziare Arrivabene solo se sei l’AD di una società rivale. Sennò non si spiega”, “Pavel più di 20 anni di Juventus forse ne meritava uno a parte di ringraziamento“, “Arrivabene come Attila dove arriva lui non cresce più l’erba. Nedved sarà sempre parte della nostra storia. Perché li avete messi sullo stesso piano?“.

I tifosi non perdonano Arrivabene

Tanti, poi, quelli che dimostrano di non aver ancora digerito l’addio di Paulo Dybala e la, fin qui sfortunata, scelta di riportare a Torino Paul Pogba. “Arrivabene per cosa dovremmo ringraziarlo? Per i mesi di parole poco carine a Paulo? Per essersi rimangiato un accordo?”, chiede un tifoso e un altro commenta: “Arrivabene è l’ultima persona che dovremmo ringraziare sinceramente”, “Arrivabene pugno duro durato meno di un gatto in tangenziale. Gestione dei rinnovi allucinante e il nostro 10 se lo godono a Roma“, “Lo sbirro coi capelli bianchi ha fatto solo danni, non ci mancherà per niente”.

Il comunicato della Juventus

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla Juventus sul suo proprio sito per salutare e ringraziare Nedved e Arrivabene:

GRAZIE, PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE