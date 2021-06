La Juventus sblocca il mercato: vicino il colpo a centrocampo

Euro 2020 sta per entrare nel vivo con l’inizio della fase ad eliminazione diretta. Con tutti i risvolti del caso a livello di calciomercato. Per i primi colpi ad effetto della sessione bisognerà quasi sicuramente aspettare la fine del torneo o comunque che i giocatori coinvolti nele eventuali trattative escano via via di scena.

È stato così per Hakan Calhanoglu, diventato un calciatore dell’Inter dopo la precoce eliminazione della Turchia al termine della fase a gironi e… ci si augura non sia così per Manuel Locatelli, il più chiacchierato tra i 26 Azzurri di Roberto Mancini che stanno facendo sognare l’Italia intera.

Mentre infatti il centrocampista lecchese resta concentrato sull’ottavo di finale contro l’Austria, la Juventus ha avviato ufficialmente la trattativa con il Sassuolo, con il chiaro obiettivo di “bloccare” il prezzo del cartellino del centrocampista ex Milan, in continua ascesa.

Nella giornata di mercoledì è andato in scena il primo incontro tra le due società, che ha avuto esito positivo, almeno per i colori bianconeri. Il Sassuolo non scende sotto i 40 millioni come valutazione complessiva del centrocampista, ma ha aperto alla possibilità di inserire nell’affare una contropartita tecnica ed è disponibile anche a cedere Locatelli con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Era proprio questo uno dei nodi da superare, dato che la Juventus vorrebbe impostare un’operazione-bis rispetto a quella che ha portato a Torino Federico Chiesa.

Idee chiare anche sulla contropartita, che dovrebbe essere il promettente difensore rumeno Radu Dragusin, già da tempo nel mirino del Sassuolo. In seconda fila Nicolò Fagioli e Felix Correia. Da discutere semmai il valore del cartellino di Dragusin, con differenze di vedute tra i due club comunque superabili.

Locatelli è quindi più vicino alla Juventus e la trattativa potrebbe non avere bisogno di molti altri incontri per essere conclusa. Il giocatore, che ha chiesto di non essere distratto dal mercato in questa fase di Euro 2020, ha del resto dato da tempo la priorità al trasferimento a Torino, rispetto ai tanti interessamenti dall’estero, su tutti quello del Borussia Dortmund e dell’Arsenal, con il Real Madrid sullo sfondo.

OMNISPORT | 24-06-2021 07:59