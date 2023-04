La Juventus segnala alla Digos l’identità dei “tifosi razzisti”

Anche il club bianconero non è rimasto con le mani in mano dopo la semifinale di Coppa Italia: grazie alle immagini diffuse sui social, ha individuato gli autori dei “buuu raziali” deciso per la squalifica a vita.

06-04-2023 19:45

Parola alla Juventus. Il club bianconero è andato subito a fondo nella questione “Lukaku – razzismo” ed è entrato in possesso dei video che inchiodano due tifosi.

Il primo, maggiorenne, verrà bandito a vita dallo Juventus Stadium per qualsiasi tipo di competizione, comprese dunque le gare di Next Gen, Juventus Women,…, mentre il secondo, minorenne, avrà lo stesso tipo di squalifica ma per dieci anni.

Nel frattempo la Juventus, dopo le decisioni del giudice sportivo, valuta la possibilità di fare ricorso in merito alla squalifica riservata a Cuadrado (per lui tre turni in Coppa Italia) così come quella comminata alla Curva (chiusura forzata per la prossima giornata di serie A, ovvero quella che prevede la gara con il Napoli).