La Juventus trema, un'altra squadra di Serie A su Chiellini

Il mercato della Juventus procede con il freno a mano tirato. A ormai dieci giorni dal raduno, i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri lavorano duramente alla Continassa in preparazione alla prossima stagione.

Il feeling tra il tecnico livornese e la società è assoluto, dopo che gli incontri avuti prima dell’inizio del ritiro hanno chiarito le linee guida del mercato.

Manuel Locatelli è il grande obiettivo dell’estate e potrebbe essere anche l’unico volto nuovo dell’intera sessione, almeno a centrocampo, dove il ritorno di Miralem Pjanic resta sullo sfondo, ma è attualmente un’ipotesi complicata perché il bosniaco in uscita dal Barcellona interessa alla Juventus solo in prestito.

Il tutto, ovviamente, aspettando le decisioni di Cristiano Ronaldo che, atteso a Torino per domenica, non è ancora uscito allo scoperto circa la volontà di rispettare il contratto in scadenza nel giugno 2022.

Chi invece ufficialmente non è più un giocatore della Juventus è il Capitano. Giorgio Chiellini si sta godendo le vacanze dopo il trionfo ad Euro 2020 da leader dell’Italia, ma aspetta ancora segnali da parte del club nel quale milita dal 2005.

Sembra certo che Allegri non voglia disfarsi di un giocatore così importante anche a livello di leadership, nonostante l’allenatore bianconero sembri avere l’intenzione di affidarsi alla coppia formata da Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci, altra star di Euro 2020, con il Chiello prima alternativa da spendere magari in partite di spessore, in campionato o in Champions, nelle quali il superiore tasso d’esperienza del capitano rispetto a De Ligt potrebbe fare la differenza.

Ma tant’è, il nero su bianco ancora non c’è, così l’agente di Chiellini, Davide Lippi, ha svelato ai microfoni di ‘Radio Radio’ un retroscena su un interessamento di un’altra squadra della Serie A: “Se non rimarrà a Torino Giorgio andrà all’estero. Non accetterà nessuna proposta da squadre italiane anche se la Fiorentina ha provato a sondare il terreno”.

Classe ’84, Chiellini è quindi stato nel mirino di una delle altre tre squadre, oltre alla Juventus, alle quali ha legato la propria carriera.

Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, infatti, il centrale nativo di Pisa fu acquistato dalla Juve già nel 2004, dopo essere stato in comproprietà con la Roma, mentre l’unica stagione giocata in carriera in Serie A con una maglia diversa rispetto a quella della Juventus fu proprio alla Fiorentina, in prestito nel 2004-2005, con tre gol realizzati, uno dei quali proprio ai bianconeri.



OMNISPORT | 23-07-2021 10:44