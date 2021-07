La Lazio pareggia col Padova, Sarri: "Non si può difendere così"

Si è chiuso con un deludente 1-1 contro il Padova il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore: Luis Alberto su rigore ha evitato la clamorosa sconfitta alla truppa di Maurizio Sarri, per nulla soddisfatto in panchina.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico toscano non le ha mandate a dire ai suoi giocatori durante i 90 minuti di gioco, contraddistinti da un campo reso pesante dalla fitta pioggia abbattutasi.

“Stiamo facendo un casino incredibile”.

“Non si può difendere così”.

“Siamo sempre in ritardo. Sempre”.

Insomma, Sarri tutt’altro che soddisfatto per il passo indietro dei suoi dopo il convincente successo sulla Triestina, nonostante l’aumento dei carichi di lavoro abbia potuto incidere sulla ancora non ottimale condizione fisica dei biancocelesti.

Chissà, però, che l’ex Juventus non venga ‘calmato’ da un nuovo colpo di mercato: a centrocampo sembra essere praticamente fatta per Basic, per il cui cartellino al Bordeaux andranno 8 milioni più bonus. Quinquennale da 1,5 milioni al giocatore.

Resta in piedi anche la suggestione Brandt, senza sottovalutare la pista Brekalo, in uscita dal Wolfsburg che per ora ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo.

Nel frattempo Sarri si potrà consolare con il ritorno dei nazionali Acerbi, Immobile e Correa, attesi per il secondo ritiro in Germania a Marienfeld che scatterà il 2 agosto.

OMNISPORT | 28-07-2021 08:26