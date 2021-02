La lite con Agnelli gli porta anche il Tapiro, Conte infastidito

Che non stia affrontando una fase positiva della sua carriera, lo si era ormai compreso. Antonio Conte, dopo la lite con tanto di dito medio e insulti, con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si colloca inevitabilmente al centro delle cronache per quanto accaduto e per quanto ne verrà.

I pensieri di Antonio Conte: Inter incerta

Il Giudice Sportivo, infatti, non ha inflitto alcuna sanzione rimandando però la questione alla Procura Federale che ha aperto un fascicolo sugli avvenimenti di Juve-Inter, come di prassi in questa stagione.

Con la sua Inter in bilico e rimasto il solo obiettivo scudetto, Conte avverte la tensione attorno a sé e ai suoi. Ne è una parziale dimostrazione anche l’atteggiamento assunto dall’allenatore nerazzurro davanti a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia.

La reazione di Conte al Tapiro

Il tecnico ha reagito con insofferenza alla consegna del Tapiro d’oro che l’inviato di Striscia era andato a dargli. Anzi, è parso infastidito, tanto da non manifestare alcuna considerazione verso la cosa e procedendo senza prendere in consegna il famigerato Tapiro. Un ulteriore capitolo di questa vicenda che lo ha schierato contro Agnelli e l’ex Juve suscitando anche indignazione e proteste tra i tifosi juventini.

