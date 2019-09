La mamma di Zaniolo manda un messaggio alla Juventus

Uno dei nomi più discussi nella finestra estiva di calciomercato è stato quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista era nel mirino di Tottenham e Juventus ma alla fine ha deciso di rimanere alla Roma. In un'intervista concessa al Corriere dello Sport, la mamma del giovane ha parlato proprio delle voci di mercato: "Non so nemmeno se ci siano state trattative concrete oppure offerte in estate, di queste cose non mi occupo. So soltanto che adesso Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma. Non poteva essere un incidente privato a cambiare la sua carriera".

La donna è poi tornata a parlare della rapina subìta a Roma, episodio per il quale Zaniolo si è esposto pubblicamente per difenderla: "E' stato un brutto episodio e confesso che adesso ho un po' di paura a girare per Roma da sola, specialmente se devo prelevare al bancomat. Nulla contro i romani ovviamente, ma essendo abituata a una piccola città come La Spezia, mi sento meno al sicuro in una metropoli".

Durante il derby, Zaniolo e la mamma sono stati presi di mira dalla Curva Nord: "Ci siamo fatti quattro risate sui cori: ero con mio marito Igor in tribuna. E anche dopo, con Nicolò, abbiamo scherzato: 'Hai visto cosa pensano i laziali della mamma?'. Queste cose per fortuna non ci toccano. Mi è dispiaciuto solo per l'altra nostra figlia, Benedetta, che è un'adolescente e può rimanerci male. Ma l'ha capito anche lei che non è niente di grave. Perchè ho risposto agli insulti sui social? Non era mia intenzione polemizzare con certe persone, che di sicuro non sono state educate con me. Volevo solo manifestare pubblicamente il mio orgoglio a Nicolò: ha giocato una grande partita nonostante gli insulti, dimostrando di essere diventato un calciatore maturo".

"Molti pensano che stia usando la fama di mio figlio per farmi un nome ma posso rispondere molto tranquillamente: non intendo commercializzare la mia immagine. Ho già rifiutato molte proposte, dalle tv e non solo. Non mi interessa questo aspetto, non ho bisogno di visibilità. Ma non intendo cambiare: ho apprezzato molto chi mi ha definita una madre anticonvenzionale, mi piace. Magari altre madri si comporteranno come me, in futuro".

