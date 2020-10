La mossa di De Laurentiis scatena la bufera sui social

Il dubbio difficilmente verrà sciolto prima di questa sera, se tutto va bene. Juventus-Napoli si giocherà o sarà rinviata come è successo già con Genoa-Torino? La positività di Zielinski è stato il campanello d’allarme e a Napoli si vivono ore d’ansia in attesa di conoscere l’esito dei tamponi che verranno fatti oggi ai giocatori per la terza volta. Anche Mancini ha preferito non chiamare giocatori del Napoli (Di Lorenzo, visto che Insigne era comunque infortunato) ma il dubbio resta. E nel dubbio si registra una telefonata fatta da De Laurentiis ad Agnelli.

De Laurentiis chiama Agnelli per chiedere il rinvio

Il senso del suo discorso è stato semplice: giocando Juve-Napoli ci può essere un rischio contrarre il Covid anche per i calciatori della Juve perché non è sicuro al 100% che il terzo giro di tamponi riesca a individuare tutte le positività. Secondo De Laurentiis con la Champions alle porte, giocare non sarebbe il massimo neppure i bianconeri.

I tifosi della Juve attaccano De Laurentiis

Una mossa che non è piaciuta ai tifosi della Juve che si stanno scatenando sui social: “Solito opportunista del c…”, oppure: “Ah proprio quel De Laurentiis che si presentò, da positivo, con sintomi alla riunione di Lega accollando la situazione alle ostriche mangiate io giorno prima… ” e ancora: “Immagino il contrario. Agnelli telefona a ADL per chiedere riinvio. La FIGC apre un’indagine per violamento di regolamento, regola antisportiva, corruzione, falsamento campionato… “.

C’è chi osserva: “Beh a questo punto pure il Genoa a Napoli non doveva giocare e pure il Milan a Crotone. Facendo così sfalserebbe il campionato e non avrebbe più credibilità nessun regolamento. Meglio chiudere tutto e tanti saluti”. Il web è un fiume in piena: “Sono proprio curioso di sapere di sapere se ha chiamato anche Preziosi dopo la positività di Perin e Schone” o anche: “In cambio ha chiesto Pinsoglio titolare sennò”.

Non tutti condannano il Napoli

Ci sono anche voci a favore di Adl: “Per una volta sono concorde con Adl, va bene il regolamento, ma visto l’evolversi della situazione-Genoa, non si ha nessuna garanzia che il Napoli non schieri positivi inconsapevolmente, e la cosa potrebbe ripetersi con la Juve. La pausa nazionali era l’opportunità per risolvere” e ancora: “A me pare che il Napoli non abbia nulla da perdere in questa situazione. Chi rischia grosso è la Juve. Ma serve un cervello per capirlo” e infine. “Alla Juve conviene visto come ‘gioca’ ma dubito succederà”.

SPORTEVAI | 03-10-2020 08:54