La moviola di Italia-Germania: il gol dei tedeschi era da annullare?

Dalla prova sconcertante dei “senatori” contro l’Argentina all’iniezione di freschezza e vitalità delle nuove leve contro la Germania. C’è un po’ di ottimismo in più tra i tifosi della nazionale dopo la prestazione dell’Italia contro la Germania nella sfida inaugurale di Nations League a Bologna. Un pareggio che avrebbe potuto essere vittoria senza l’immediato pareggio di Kimmich, che ha risposto subito al gol di Pellegrini. Un gol che ha fatto storcere il naso a molti.

Italia-Germania, dubbi sul gol dell’1-1 di Kimmich

Tutta colpa di quel tocco col braccio di Werner immediatamente prima del tap-in vincente del giocatore del Bayern. Il centravanti del Chelsea aveva il gomito in posizione sospetta e il pallone è rimasto lì dopo la respinta di testa di Acerbi, con Kimmich lesto alla correzione a rete. Rete da annullare? In effetti, no. Questo perché il regolamento sui tocchi di mani precedenti alle marcature è cambiato a partire dal primo luglio 2021.

Cosa dice il regolamento sui gol e i tocchi di mano

Dall’inizio di questa stagione, infatti, l’Ifab – organo preposto alle modifiche e alle innovazioni regolamentari del calcio – ha stabilito che è annullabile per tocco di mano “accidentale” solo il gol segnato direttamente dallo stesso giocatore che ha toccato la palla con la mano o col braccio. Se la palla, invece, ha toccato accidentalmente il braccio o la mano di un calciatore e poi va a un compagno che segna, anche se c’è immediatezza, la rete è da considerare valida. Ed è proprio questo il caso di Werner (tocco di mano) e Kimmich (immediata correzione a rete).

Gli altri episodi da moviola di Italia-Germania

Per il resto, poco da segnalare nella direzione dell’arbitro serbo Jovanovic, assistito in sala var dal polacco Kwiatkowski. Nel primo tempo, probabilmente, manca un giallo a Goretzka che entra in ritardo su Bastoni, falciandolo: per l’arbitro solo un richiamo verbale, il giallo sarebbe stato sacrosanto. Nella ripresa momenti di tensione dopo un fallo su Politano, con scintille tra Florenzi e Kimmich: Jovanovic sceglie di ammonire il milanista e Kehrer, forse nell’elenco dei cattivi sarebbe dovuto finire pure lo stesso Kimmich.