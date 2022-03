La moviola di Vitesse-Roma: Oliveira furioso per il secondo giallo

11-03-2022 10:06

Missione compiuta per la Roma in casa del Vitesse. La vittoria, firmata da un gol di Sergio Oliveira in chiusura di primo tempo, spiana la strada ai giallorossi verso i quarti di finale di Conference League. Proprio Oliveira, però, ha lasciato il campo anzitempo e furibondo. Non è andata giù al portoghese l’espulsione per somma di cartellini gialli a una decina di minuti dal termine. E probabilmente non aveva tutti i torti.

Roma, lo sfogo di Oliveira dopo l’espulsione

Due le ammonizioni rimediate dall’ex metronomo del centrocampo del Porto in appena nove minuti di gioco. Dubbi soprattutto sulla seconda, per un fallo probabilmente non così grave. Non a caso, Sergio Oliveira ha urlato una frase al momento di lasciare il campo, prima all’arbitro polacco Raczkowski e poi allo stesso Mourinho che lo guardava perplesso: “I didn’t touch him, I didn’t touch him”. Vale a dire: “Non l’ho toccato, non l’ho toccato”.

Vitesse-Roma, la moviola dei quotidiani

Severo il giudizio dei moviolisti del Corriere dello Sport: “Giusto annullare la rete di Grbic, lascia perplessi il secondo giallo a Sergio Oliveira. Dopo aver perdonato Openda (su Kumbulla in ritardo), Dasa (da dietro su Vina), Raczkowski ammonisce per la seconda volta Oliveira che passa dietro a Wittek, sicuramente fallo ma non c’erano gli estremi per il giallo”. Più cauta la Gazzetta: “Nel caso del secondo giallo, ma il contatto c’è”. Concordi entrambi i quotidiani su un dettaglio curioso: ben tre gli angoli inspiegabilmente non concessi, due al Vitesse e uno alla Roma.

Roma, i tifosi guardano già al ritorno

Domenica la Roma si rituffa in campionato a Udine, ma i tifosi guardano già al ritorno con gli olandesi. “L’espulsione di Oliveira potrebbe pesare, mancherà anche Mancini“, scrive Angelo. “Rosso eccessivo, soprattutto se si guarda ad altri falli simili”, tuona Gius. “Siamo usciti indenni da un campo di patate, sembrava di stare negli anni 30. Comiche le decisioni sui corner”, punge Attilio. Mentre Andrew è ottimista: “Anche senza Mancini e Oliveira al ritorno li asfaltiamo”.

