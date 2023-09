La Nazionale come il Napoli: lo spot di Elmas per il “papà” Spalletti

Il centrocampista spende parole al miele per il suo ex allenatore e si dice sicuro che il nuovo c.t. riuscirà a dare all’Italia lo stesso pressing e possesso palla visti l’anno scorso in azzurro

08-09-2023 14:35

La Nazionale di Luciano Spalletti somiglierà al suo Napoli, tutto pressing e possesso palla. Ne è sicuro Elijf Elmas, uno dei giocatori chiave della Macedonia del Nord che affronterà domani sera l’Italia nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024: il 24enne centrocampista ha avuto parole al miele per il suo ex allenatore.

Elmas elogia Spalletti, suo ex allenatore al Napoli

Eljif Elmas non vede l’ora di scendere in campo con la sua Macedonia del Nord contro l’Italia di Luciano Spalletti. Secondo il centrocampista, la Nazionale azzurra è destinata a tornare una grande squadra sotto la guida del suo nuovo commissario tecnico. Intervistato da Sky Sport, Elmas ha avuto parole al miele per Spalletti. “Io sono sempre stato disponibile con Spalletti – ha dichiarato Elmas -. Lui è un vero uomo con grande carattere, lo vedevo come un papà perché stavamo sempre insieme. Mi ha dato tante cose, come la vittoria dello scudetto che è stata una cosa grande. Non dimenticherò mai Luciano Spalletti, grande allenatore e papà di tutti noi al Napoli”.

Macedonia del Nord, Elmas avverte Spalletti e la Nazionale

Elmas s’è detto emozionato all’idea di scendere in campo contro Spalletti. “Per noi è un onore giocare contro l’Italia – ha continuato il centrocampista del Napoli -. Giochiamo in casa e vogliamo come sempre dare tutto in campo, proporre un bel calcio e vedere cosa succede. Grande emozione giocare contro l’allenatore con cui ho vinto lo scudetto, sarà difficile perché lo conosco bene e conosco i giocatori dell’Italia. So che sarà una partita complicata, ma noi vogliamo dare tutto. Vincere sarebbe bellissimo”.

Elmas: la Nazionale azzurra come il Napoli di Spalletti

Quanto al lavoro che attende Spalletti nei prossimi mesi, Elmas è sicuro che l’allenatore toscano riuscirà a cambiare il volto della Nazionale, trasformandola in una squadra simile al suo Napoli, capace di stravincere lo scudetto e impressionare col suo gioco l’Europa del calcio. “4-3-3 o 5-3-2, Spalletti farà una grande selezione con giocatori di carattere – ha concluso Elmas -. Lui vuole un’Italia come il suo Napoli, pressing alto e possesso palla. Sarà un allenatore di altissimo livello e lo sarà anche la Nazionale italiana con lui”.