La notte non porta consiglio, i tifosi Inter inviperiti non perdonano

09-03-2022 08:58

Vittoria di prestigio e strada spianata per lo scudetto dopo l’eliminazione in Champions? Niente di tutto questo per i tifosi dell’Inter: non riescono a consolarsi i fan della Beneamata passati dal sogno qualificazione al gol di Lautaro alla depressione per l’atteggiamento rinunciatario dei nerazzurri dal momento dell’espulsione di Sanchez. Restano inevase le domande: perché non è entrato Dzeko? Perchè non si è provato l’assalto finale anzichè difendere un risultato inutile? Le risposte di Inzaghi (“volevo preservare Dzeko per il campionato”) hanno peggiorato la situazione ed anche il day-after la vittoria di Pirro ad Anfield Road il popolo interista è furioso.

Per i tifosi dell’Inter Inzaghi ha la mentalità perdente

Quando hanno letto sui giornali che “dalla vittoria di Liverpool c’è una spinta scudetto per l’Inter. Deve esserne stato consapevole Inzaghi che, dopo il rosso a Sanchez, non ha provato il tutto per tutto ma ha preservato un risultato dall’alto valore simbolico” i tifosi nerazzurri non ci hanno visto più e si sono sfogati ancora su twitter: “Preservato il risultato dal valore simbolico ???? Questa si chiama mentalità perdente, la solita mentalità degli allenatori italiani. Valore ZERO !”.

Cambi sbagliati da Inzaghi secondo i fan nerazzurri

Il colpevole è sempre l’allenatore: “Il valore simbolico de che????? Uscire a testa alta sempre essere eliminati significa!”, oppure: “Cioè aveva più di 20 minuti per fare un goal che avrebbe potuto portarli ai supplementari, però ha scelto di difendere l’1-0?” e ancora: “Cambi sbagliati…lasciare in panchina Dzeko, Caicedo e Gosens per l’assalto finale è stato un peccato”

C’è chi ironizza: “Campioni di valore simbolico. Dopo campioni di a testa alta siamo a due trofei in una botta sola e a marzo” o anche: “Sei un perdente nato, e mi riferisco ad Inzaghi ed a tutti i tifosi che sostengono abbia fatto bene. Cosa stiamo li a fare i sogni sul possibile mercato ecc, se poi alla prima occasione buona sperate nell’uscita per concentrarsi sul campionato”.

Il web è scatenato: “Penso che cosa peggiore non poteva fare Inzaghi. ARRENDERSI è il messaggio piu sbagliato che puoi dare alla squadra!” e ancora: “doveva tentare il tutto x tutto, ma si è accontentato di vincere una partita inutile! La pochezza degli allenatori italiani” e infine: “Vecino entra all’83esimo minuto. Li un allenatore vincente fa entrare Dzeko e magari passa. Loro non segnavano nemmeno con le mani ieri sera. Inzaghi troppo acerbo per una big”

SPORTEVAI