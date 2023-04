La clamorosa vittoria del Milan a Napoli è una rivincita per Stefano Pioli che ha saputo gestire i momenti più difficili della stagione e ora per i tifosi la semifinale Champions è più che un sogno

03-04-2023 11:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una prova di forza. Il Milan sbanca Napoli e lo fa con un poker che lascia poco spazio a commenti. La squadra di Stefano Pioli ha dato una grande dimostrazione al Maradona riuscendo a mettere a tacere le voci negative che avevano aleggiato sul gruppo nelle ultime settimane. Il tecnico ha dimostrato ancora una volta di avere il polso della squadra e ora è lecito sognare.

Milan, il poker al Napoli è la rivincita di Pioli

Una vittoria che non lascia spazi a dubbi quella conquistata dal Milan al Maradona. Il Napoli è stato annientato dai rossoneri che hanno messo in campo una partita al limite della perfezione con un Leao in condizioni smaglianti e dando la sensazione di poter tornare a essere la compagine che solo un anno fa ha conquistato lo scudetto. Il tecnico ha saputo tenere la gestione del gruppo anche in un momento di grande difficoltà visto che dopo il Mondiale i rossoneri sono stati una delle squadre maggiormente in difficoltà.

Milan, la mossa tattica di Pioli che ha spiazzato il Napoli

Stefano Pioli è stato l’eroe dello scudetto del Milan, l’uomo capace di portare alla vittoria una squadra che nella scorsa stagione in pochissimi avevano dato come favorita al successo finale. Le difficoltà di questa stagione hanno sorpreso molti ma ancora una volta l’allenatore ha saputo cambiare volto alla sua formazione, prima facendo affidamento sulla difesa a 3 nel momento più difficile, per poi tornare a 4 contro il Napoli nel quale ha piazzato una mossa che ha mandato completamente fuori giri l’undici di Luciano Spalletti.

Milan, ora i tifosi sognano la Champions

Se dopo il sorteggio dei quarti di finale c’era un po’ di apprensione, ora quell’ansia sembra essere completamente sparita dal cuore dei tifosi del Milan. L’accoppiamento con il Napoli, dopo la vittoria di ieri, non sembra essere più proibitivo con il Milan che anche nella gara d’andata aveva dimostrato di poter tener testa agli azzurri. I tifosi rossoneri ora sognano anche la semifinale in Champions League: “Dopo ieri sera – dice Massimo – abbiamo dimostrato di non dover temere nessuno. Se giochiamo da Milan possiamo arrivare fino in fondo”. E sono tanti i tifosi che ora si prendono una rivincita: “Quella di ieri è la vittoria dei milanisti veri e di chi ha sostenuto l’allenatore anche nei momenti più difficili”.