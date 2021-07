La Roma di scena a Trieste: prima da titolare per Zaniolo

Nuovo test per la nuova Roma di Josè Mourinho che al ‘Nereo Rocco’ di Trieste affronta la Triestina. Grande attesa tra le fila giallorosse per il debutto dal 1′ di Nicolò Zaniolo. Dopo il doppio grave infortunio al legamento crociato – il primo infortunio durante Roma-Juventus, il secondo rimediato in Nazionale – il talento azzurro classe 1999 ritrova una maglia da titolare nel test precampionato contro la formazione di Bucchi.

A onore del vero Zaniolo era già tornato in campo nel corso della prima amichevole estiva che la Roma ha vinto 10-0 contro il Montecatini (squadra di Eccellenza toscana), esattamente 311 giorni dopo l’ultima apparizione ufficiale.

Un digiuno di calcio giocato durato oltre dieci mesi e, oggi, il primo tassello verso una nuova rinascita sportiva sotto i dettami tecnici dello ‘Special One’.

Proprio il neo allenatore romanista ha deciso di affidargli una maglia da titolare schierandolo largo a destra nel 4-2-3-1 – sulla linea della trequarti con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan – e a supporto di Edin Dzeko.

