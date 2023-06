La Roma di Tiago Pinto è scatenata: dopo Aouar e Ndicka vicinissimi Scamacca e Verratti, si valuta il colpo Insigne

Il futuro di Mourinho è incerto, ma Tiago Pinto vuole rendere la Roma ancora più forte. Verratti e Scamacca sono gli obiettivi primari per il club giallorosso, l’idea è di riportare Insigne in Serie A

14-06-2023 10:52

Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia e dopo la fine del campionato, la Roma inizia già a lavorare per la prossima stagione.

Seppur il futuro del tecnico portoghese Josè Mourinho sia ancora non ben definito, il direttore sportivo dei giallorossi – Tiago Pinto – ha già portato nella squadra della Capitale due giocatori di qualità come Aouar e Ndicka. Il dirigente portoghese, ex Benfica, è al lavoro, in questi giorni, per rinforzare ulteriormente il club giallorosso.

Gli acquisti ufficiali della Roma

Gli acquisti ufficiali messi a segno dalla Roma per ora sono due: il direttore sportivo Tiago Pinto è riuscito a strappare, a parametro zero, il forte centrocampista franco-tunisino Houssem Aouar. Il giocatore ex Lione, classe 1998, piede destro naturale, ha realizzato – in Ligue 1 con la maglia del Lione – 16 presenze impreziosite da un gol ed un assist.

Il direttore giallorosso ha voluto anche sistemare la difesa: ecco che a Roma, a breve, verrà presentato Evan Ndicka, robusto difensore centrale in scadenza dal Eintracht di Francoforte. Il difensore, classe 1999, ha il passaporto francese ed arriverà a parametro zero. A metà giugno, la Roma ha già sistemato un pezzo di difesa e di centrocampo.

Tiago Pinto non si ferma e punta Verratti e Scamacca

Ma non è finita: nei pensieri di Tiago Pinto ci sono ancora altri giocatori che potrebbero aiutare la causa della Roma. Il dirigente portoghese avrebbe messo – quasi – a segno due colpi di pregevolissima fattura. Si tratterebbe di Scamacca e Verratti, due giocatori italiani (entrambi non più in totale sintonia con i club di appartenenza) e con un bagaglio tecnico che potrebbe fare al caso di Mourinho (in caso di permanenza in giallorosso).

Per entrambi i giocatori, la Roma starebbe valutando un prestito: sul fronte del PSG, per Verratti, ci sarebbe stata un’apertura (come successo per Wijnaldum). Nel corso delle prossime settimane si potrà parlare delle condizioni economiche della trattativa.

Capitolo Scamacca: Pinto, secondo quanto riportato da alcuni media, sarebbe in direzione Londra per parlare con gli agenti dell’attaccante e con i dirigenti del West Ham, in modo tale da essere a conoscenza completa dell’operazione. Non si esclude l’acquisto a titolo definitivo.

L’ultima idea del Ds giallorosso è Insigne

L’ultima idea è quella di portare in giallorosso l’ex Napoli Lorenzo Insigne. Infatti, l’esperienza a Toronto per l’ex capitano della squadra di Luciano Spalletti non è stata all’altezza delle aspettative: sia per problemi personali che per problemi legati al rendimento del club.

Insigne, in caso di un forte interessamento della Roma, potrebbe tornare in Serie A: sulle sue tracce c’è anche però l’Inter di Simone Inzaghi.