Roma, Mourinho vicino al rinnovo fino al 2026 e punta forte su Aouar, N’Dicka e Icardi

La famiglia Friedkin è ingolosita dal feeling tra tifosi e Special One che si traduce in un costante tutto esaurito agli stadi: alias, rinnovo e campagna acquisti di livello (ma tenendo d'occhio il budget)

08-06-2023 14:05

José Mourinho sempre più Special One di Roma. Anzi, della Roma. Che, attraverso la famiglia Friedkin, è pronta a estendere il suo contratto, che attualmente scadrà il 30 giugno 2024. Quando tutto sembrava portare alla separazione delle strade, ecco che Mou è pronto a raddoppiare. Anzi, a triplicare, sottoscrivendo un rinnovo – come riporta Tuttosport – fino al 2026.

Roma-Mourinho, il matrimonio prosegue fino al 2026

Ma cos’avrebbe fatto la differenza, in tal senso? Anzitutto la ferma convinzione di Friedkin che – pur non uscendo mai allo scoperto in quanto a interviste o a comunicati – José Mourinho sia fondamentale nella prosecuzione del progetto.

L’Europa League sarà svanita in maniera sfortunata ai rigori – e con essa anche la possibilità di partecipare alla prossima Champions – ma, oltre ad aver subito portato a Roma un trofeo internazionale (l’anno scorso con la Conference League), ha garantito un “tutto esaurito” praticamente costante in tutte le partite casalinghe dei giallorossi.

Mourinho e il rapporto viscerale coi tifosi giallororssi

Il rapporto coi tifosi della Lupa è diventato ormai viscerale e questo, logicamente, è pane anche per i denti di José, che non vede l’ora di rimettersi in pista per ricominciare ad arringare le folle. Certo, il budget resta quello che è, ma la proprietà si è detta disposta, attraverso il lavoro del ds Tiago Pinto , a intervenire in modo massiccio sul mercato.

Roma: la lista di nomi per José

Tre ingaggi a parametro zero di lusso col mediano franco-algerino classe 1998 Houssem Aouar, che ha già salutato l’Olympique Lione, club dov’è nato e cresciuto. Insieme a lui, a metà campo, anche il nazionale belga (coetaneo di Aouar) Youri Tielemans, senza contratto dopo la retrocessione in Championship del Leicester City.

Per la difesa, ecco un altro parametro zero, il franco-ivoriano classe 1999 Evan N’Dicka, svincolato dall’Eintracht Francoforte. Ad avere ancora un contratto (e anche oneroso con 9 milioni di euro annui) è Mauro Icardi, appena rientrato al PSG dopo le caterve di reti realizzate al Galatasaray.

L’ex Inter avrebbe già dato il suo assenso per trasferirsi alla Roma e gli ottimi rapporti tra Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaïfi possono risultare decisivi. E poi c’è M’Bala Nzola, pronto ad arrivare dallo Spezia per ovviare all’assenza fino a dicembre dell’infortunato Tammy Abraham.