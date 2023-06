Europa League, la Uefa è soddisfatta di Anthony Taylor: rischia Mourinho

Nonostante le diverse polemiche durante la finale tra Siviglia e Roma, la Uefa invita il fischietto inglese alla finale ad Istanbul: Mourinho rischia quattro giornate di stop ma chi se la passa peggio è quarto uomo Oliver

06-06-2023 11:43

Nonostante le diverse lamentele, la Uefa è più che soddisfatta dell’operato del direttore di gara inglese Anthony Taylor: tanto da promuoverlo a pieni voti L’arbitro era finito al centro di diverse polemiche dopo il suo operato durante la finale di di Europa League tra Roma e Siviglia. Il quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport sottolinea, infatti, come la “valutazione sulla sua direzione da parte degli organi preposti sia stata positiva: molto bene su entrambi i rigori non fischiati, meno sulla mancata espulsione di Lamela, comunque un dettaglio su una gara ben gestita” riporta il sito online di Eurosport.

La valutazione finale esclude categoricamente le voci di una possibile sospensione degli ultimi giorni, ipotesi che in realtà non è mai realmente valutata. Il direttore di gara inglese, vittima di una spregevole aggressione in aeroporto da parte di alcuni “tifosi” giallorossi è stato invitato assieme a tutta la sua famiglia come ospite d’onore sugli spalti dell’Ataturk Stadium di Istanbul per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Segno di massima protezione e vicinanza da parte della Uefa che condanna la violenza subita da Taylor.

Chi invece è finito sotto la lente d’ingrandimento della Uefa è il tecnico portoghese dei giallorossi José Mourinho. A fine giugno è prevista l’indagine che andrà ad identificare la reale entità della squalifica del tecnico portoghese. “Troppi i comportamenti sopra le righe, a cominciare dal “f***ing disgrace” indirizzato direttamente a Taylor nel tunnel dopo la partita” riporta ancora Eurosport.

Si parla, in questi giorni, di una pena di circa quattro giornate da far scontare al tecnico della Roma. Lo Special One, a detta della Uefa, avrebbe realizzato questa “strategia della tensione” adottata dalla panchina della Roma per destabilizzare l’operato del direttore di gara inglese. A rimetterci ancora di più è per, incredibilmente, il quarto uomo Oliver: “reo di non aver richiamato con le giuste tempistiche Taylor durante la partita per permettergli di gestire il tutto con maggiore serenità” conclude Eurosport.

Non ci sono, ad oggi, notizie definitive. È più probabile che la sentenza definitiva si avrà solo verso la fine del mese, quando la stagione sarà completamente archiviata.