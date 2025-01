La Roma perde con l'AZ e Polizzi di Sky perde la voce: rischio eliminazione, Ranieri s'infuria ed è bufera

Il telecronista quasi afono nel gelo di Alkmaar, ma è agghiacciante - per l'ennesima volta - anche la prova dei giallorossi, che rimediano l'ennesima figuraccia. Tifosi furiosi.

Ennesima serataccia per i tifosi della Roma. I giallorossi, che all’Olimpico stanno ritrovando una certa continuità di risultati, proprio non riescono a sbloccarsi lontano dalla Capitale. In Italia e in Europa. Il ko di Alkmaar contro l’AZ, giunto proprio nel finale, complica il cammino continentale della squadra di Ranieri, che dal sogno della Top 8 è passata al rischio di uscir fuori già dopo la fase eliminatoria. Dipenderà tutto dall’esito della prossima sfida contro l’Eintracht. Intanto è bufera su tecnico e giocatori. Già, pure su Ranieri.

AZ-Roma 1-0, tifosi inviperiti: critiche pure a Ranieri

All’esperto allenatore, romano e romanista, in tanti rimproverano di aver sbagliato la formazione iniziale e i cambi. “Delusione per Ranieri, prigioniero di squadra e stampa che non vogliono El Shaarawy”. E ancora, in risposta alla considerazione di un utente – “Speriamo di non qualificarci, concentriamoci sul campionato” -: “Mi sa che Ranieri già ha fatto questa scelta“. Troppo fragile la Roma dal punto di vista difensivo: “Credevo che con Ranieri le cose si sarebbero aggiustate, ora è peggio di prima”.

Lo sfogo del tecnico: “Non si può prendere un gol così”

Il primo a essere incavolato nero, del resto, è proprio Ranieri: “Abbiamo tenuto in mano la partita ma alla fine l’hanno vinta loro”, le considerazioni fuori dai denti nel post partita a Sky. “Prendere gol in quella maniera è da non credere, succede qualche volta nel calcio ma non deve. La squadra ha creato tanto, eppure sono loro ad andare via con il risultato pieno e non possiamo accettarlo. Purtroppo siamo fatti così, facciamo degli errori incredibili, non siamo abbastanza furbi e scaltri. Svilar non ha fatto nessuna parata, siamo stati poco pratici”.

Roma a rischio eliminazione, sui social scoppia la bufera

Se Ranieri è una furia, figuriamoci i tifosi. “Vanno a 2 all’ora…. intensità di gioco di una squadra di 60enni. Si dovrebbero vergognare… prendere per il c… un’intera tifoseria. E stavolta non è colpa di Cristante e Pellegrini“. E ancora: “Dovbyik non segna manco a pagamento ed Elsha fa buone partite, ma non è un fenomeno”. Oppure: “Con Dovbyk in area 0 cross, senza dovbyk 37 cross a caso. A sto punto metti Shomurodov”. Quindi sul rischio eliminazione: “Altro che prime otto, già entrare nei 24 è grasso che cola”. E anche: “Meglio non qualificarsi, evitiamo altre umiliazioni”.

Nel gelo di Alkmaar il telecronista Davide Polizzi senza voce

Infine una nota curiosa: se la prestazione e il risultato della Roma con l’AZ hanno fatto raggelare, il telecronista che ha raccontato la partita su Sky – Davide Polizzi – ha letteralmente perso la voce a causa del gelo preso nella cittadina dei Paesi Bassi. Coadiuvato da Aldo Serena, Polizzi ha portato avanti stoicamente il suo compito nonostante la voce progressivamente lo accompagnasse sempre meno, finendo quasi afono e – per di più – dopo aver descritto un’altra brutta prova dei giallorossi.