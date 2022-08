31-08-2022 20:36

La Lazio a Marassi passa in vantaggio con Immobile: servito da un tacco bellissimo di Milinkovic, l’attaccante a tu per tu col portiere avversario non sbaglia e segna.

I biancocelesti gestiscono molto il pallone senza incidere, la Sampdoria allora punisce nel recupero con Gabbiadini, abile in area a calciare subito e a battere Provedel.

L’Udinese invece batte la Fiorentina 1-0 col gol di Beto, 1-1 tra Empoli e Verona: in rete Baldanzi per i toscani, Kallon per gli ospiti.