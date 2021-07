La scelta di mercato della Juventus scatena la bufera sul web

Concluso l’europeo con la maglia del Portogallo, ora la Juventus fa i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo. Nel corso della conferenza stampa con il presidente Agnelli, Cherubini ha confermato la volontà di continuare con il portoghese anche nel futuro ma il contratto del giocatore è molto pesante per le casse della Vecchia Signora.

Rebus CR7

La Gazzetta dello Sport riporta in auge l’argomento legato al futuro dell’attaccante portoghese. Cristiano Ronaldo sembra in questi giorni più vicino alla Juventus e il suo procuratore Jorge Mendes ha mosso i primi passi. Il manager avrebbe infatti parlato con il club bianconero circa la possibilità di un prolungamento di contratto fino al 2023 con contratto spalmato. Una scelta di mercato che la Juve potrebbe trovare interessante visto che al momento le squadre che potrebbero tentare un avvicinamento per il portoghese si stanno allontanando.

La reazione dei tifosi Juve

L’argomento Ronaldo è sempre molto delicato tra i fan bianconeri. C’è chi vorrebbe tenerselo stretto a qualsiasi costo e chi teme che il suo contratto possa diventare un peso per le casse della società, creando così anche un deciso rallentamento per il mercato in entrata: “Mancanza di opzioni. Secondo la Gazzetta, CR7 è un peso e la Juve una seconda scelta. Povero giornalismo di parte”, scrive Michele. Anche Francesco è sulla stessa lunghezza d’onda: “CR7 vi logora. Da tre anni sperate che vada via. Non vi passerà mai”.

Ma c’è anche chi pensa che la soluzione di spalmare l’ingaggio possa essere quella più attuabile: “Ronaldo non ha offerte perché di soldi non ce ne sono e chi li ha punta ai più giovani. Se la Juve gioca bene le sue carte può tenerlo a ingaggio ridotto. Non dimentichiamo che costa alla società 62 milioni l’anno”.

Ma all’interno del mondo Juve c’è chi considera anche l’idea di un addio: “Per questioni economiche mi sarebbe piaciuto andasse via; non sbatterò la testa al muro se rimane. Se rinnova spalmando l’ammortamento su due esercizi anche meglio, magari libera risorse per un’operazione in più di mercato”. Anche Silvia la pensa allo stesso modo: “Ronaldo non è più giovane, non può pretendere di restare e di fare la prima donna. O si adegua alla squadra o quella è la porta. La Juve non si deve far mettere più i piedi in testa da lui, dobbiamo tornare a essere una squadra”.

SPORTEVAI | 04-07-2021 11:38