La sofferenza di Rossi: "Dispiaciuto da questa situazione"

Anche a Portimao, Valentino Rossi non può che ritenersi deluso dopo il 17° posto nelle qualifiche: “Fatico al posteriore, non riesco ad accelerare bene e non ho grip quando sono sullo spigolo. – dice il pesarese -. In queste condizioni è difficile fare un grosso step di crescita: la pista è differente da Doha, ma i problemi restano”.

Pochi miglioramenti, servirà molto di più in gara: “Rispetto alla seconda gara in Qatar sono andato un po’ meglio, ma non abbastanza per essere nel gruppo dei più veloci. Ho migliorato rispetto al 2020, ma sono ancora lontano dal top e mi aspetto una gara dura perché il mio passo non è buono e cercherò di inventarmi qualcosa nel warm up. Le due M1 del team ufficiale sono più veloci e forti di noi, è chiaro che sono preoccupato perché pensavo di essere più competitivo, le stiamo provando tutte ma al momento non siamo veloci come vorremmo. A me dispiace moltissimo di questa situazione, ma nella mia lunga carriera ho capito che non serve tanto innervosirsi e arrabbiarsi. Bisogna rimanere concentrati, senza rassegnazione e lavorare su tutto quello che si può”.

Un commento finale sulla pole cancellata a Bagnaia: “Servono i pannelli, assolutamente: per quanto vanno forte le moto la bandiera gialla è obsoleta e superata e si devono importare dalla F1 i pannelli che funzionano meglio, ma devono essere grandi. Il punto è che costano molto. Nel punto di Bagnaia un pannello si sarebbe visto meglio di una bandiera gialla, ma credo che se ci fosse stato solo a destra non sarebbe servito, ci voleva anche a sinistra perché è lì che il pilota è proiettato. Sul track limit che hanno penalizzato Vinales va detto che quest’anno è più dura: le regole sono più strette e basta che tocchi appena il verde che il sensore ti becca”.

