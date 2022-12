La Spal rafforza De Rossi: "Mercato? Seguiremo le sue indicazioni"

05-12-2022 13:25

La terza sconfitta consecutiva subita dalla Spal, piegata in casa contro il Modena nonostante oltre un tempo giocato in superiorità numerica, non costerà il posto a Daniele De Rossi.

I ferraresi sono precipitati al penultimo posto e sotto la gestione del campione del mondo 2006 ha vinto solo una partita su sette, ma al termine del derby perso contro i canarini è stato il direttore sportivo della Spal Fabio Lupo ad allontanare le voci sul possibile esonero di De Rossi: “Al momento i nostri problemi sono legati alla necessità di trovare un’identità tattica che possa darci equilibrio in attacco ed in difesa – le parole di Lupo riportate da ‘Lospallino.com’ – Questo organico ad inizio campionato era stato valutato tra i migliori, qualcosa è evidentemente successo, ma non possiamo gettare tutto alle ortiche”.

Lupo ha anzi anticipato che le operazioni di mercato a gennaio saranno condotte proprio seguendo le indicazioni di De Rossi: “Sembrava ci fossimo riusciti ma nelle ultime giornate non è stato così. A gennaio faremo gli innesti necessari in quelle posizioni che l’allenatore ci indicherà da rafforzare”.