La Lega conferma: Supercoppa il 12 gennaio, per ora

La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus non dovrebbe slittare: o meglio, per ora. Queste le ultime riguardanti la gara originariamente in programma per il prossimo 12 gennaio.

La sfida di San Siro , visti gli sviluppi della situazione pandemica, relativi anche alla capienza degli stadi (si parla di una riduzione degli spettatori per contenere i contagi COVID), nelle ultime ore è stata oggetto di dibattito con diverse ipotesi di rinvio a fine stagione sul tavolo.

Questo anche perché con una riduzione degli spettatori previsti, con la nuova soglia del 50% stabilita dal Governo, è stata momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti, mentre quelli già venduti dovrebbero poi essere ricollocati in zone diverse dell’impianto. Non una cosa semplice.

Sono ore di riflessione in casa Inter e Juventus, che secondo quanto trapela sarebbero d’accordo al rinvio: la Lega, però, ha detto la sua.

“A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega”.

Per adesso, quindi, tutto invariato: salvo diverse decisioni. Mancano praticamente due settimane alla finale di Supercoppa Italiana, ma il suo destino potrebbe cambiare da un momento all’altro.

