La superiorità numerica e Hauge salvano il Milan dalla sconfitta con la Samp

La Sampdoria inizia a spron battuto con Damsgaard che al terzo minuto, servito da Bereszynski, viene anticipato al momento di concludere. Al 6’ Donnarumma devia oltre la traversa un sinistro di Gabbiadini. Al 22’ ancora Gigio para un rasoterra di Augello servito da Quagliarella. Un minuto dopo Theo Hernandez decisivo in chiusura su Damsgaard lanciato da Gabbiadini. Al 25’ ancora Donnarumma che salva il risultato su un colpo di testa di Thorsby.

Milan inesistente nei primi 45 minuti e messo sotto per mezz’ora dalla Samp, che meritava il vantaggio e cha arriva al 57’: assurdo appoggio laterale di Theo Hernandez sul quale si avventa Quagliarella, che con un pallonetto supera Donnarumma fuori posizione. Un errore, quello del francese del Milan, che ricorda quello di Cerezo in occasione del secondo gol di Paolo Rossi in Italia-Brasile 3-2 del 1982.

Per i blucerchiati però la partita si complica subito perché al 59’ Adrien Silva si fa espellere per doppia ammonizione per un fallo stupido su Castillejo. Ma la Samp è ben organizzata e a parte due mezze occasioni per Rebic e Calhanoglu il Milan non è pericoloso fino all’83’, quando Colley salva a porta vuota su Rebic che aveva anticipato Audero.

All’87’ il pareggio: Kessie per Hauge che anticipa a sua volta Audero e mette in rete di destro. Subito dopo Calhanoglu esplode il destro ma Audero para in tuffo. Ma l’occasione più clamorosa arriva al 93’: Ibrahimovic, che si è visto poco, serve Kessie che calcia ma la deviazione in scivolata di Bereszynski manda il pallone sul palo. La squadra di Pioli ha sfiorato la vittoria ma è stanca e stasera rischia di vedere l’Inter allontanarsi ulteriormente.

OMNISPORT | 03-04-2021 14:33