La tuta della Roma sembra quella della Lazio: tifo in rivolta, capo ritirato e responsabile marketing sospeso

La quiete dopo la tempesta: la tuta della Roma in celeste tolta dal mercato in seguito alle proteste dei tifosi. Aperto procedimento disciplinare nei confronti di Michael Wandell.

Le proteste dei tifosi della Roma sui social sono state talmente vigorose che l’Adidas, la multinazionale che aveva lanciato la tuta della discordia, è stata costretta a ritirarla dal mercato. Si è chiusa dopo alcuni giorni di roventi polemiche la grottesca vicenda della tuta giallorossa coi colori della Lazio, lanciata in pompa magna dalla multinazionale dell’abbigliamento sportivo e che tante critiche ha sollevato da parte dei tifosi romanisti delusi. Ma per il responsabile marketing della Roma la vicenda non è ancora chiusa.

Tuta Roma col celeste, tifosi giallorossi in rivolta

Partiamo dalla fine: come racconta il Corriere dello Sport, la Roma ha deciso di ascoltare le lamentele dei tifosi. Quei richiami di celeste nella felpa della tuta 2024-25 proprio non sono andati giù ai supporter della ‘Maggica’: “Sembra quella della Lazio”, l’osservazione di tanti tifosi sui social dopo aver visto le prime immagini del prodotto. Qualcuno ha lanciato anche una petizione per indurre la società a fare un passo indietro: alla fine i vertici della Roma il dietrofront l’hanno fatto davvero e sui social sono scattati subito i festeggiamenti. La vicenda infatti per i romanisti aveva assunto una portata serissima.

Dietrofront Roma: felpa ritirata, sospeso il responsabile

La tuta, infatti, è stata tolta dal mercato. Non solo la felpa, il prodotto nella sua interezza. Sarà ridisegnato nel rispetto della storia e della tradizione del club. Che, intanto, ha deciso l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer. Il dirigente, responsabile del marketing della Roma, è stato sospeso dalle sue funzioni. Il compito di lanciare la nuova versione della tuta non spetterà a lui. Che, nel frattempo, ha incassato la “solidarietà” dei tifosi della Lazio. In tanti, spietatamente, nei giorni scorsi erano corsi a punzecchiare i romanisti per “l’omaggio della Roma al primo club della Capitale”. C’è perfino chi ha proposto a Lotito di assumere Wandell in biancoceleste.

Nuova polemica con la tifoseria, Friedkin su tutte le furie

Chissà se il presidente della Lazio darà ascolto ai suggerimenti. Nel frattempo i suoi colleghi romanisti hanno passato dei brutti momenti. Quando i Friedkin hanno appreso della sollevazione popolare legata al lancio del prodotto, infatti, sono andati su tutte le furie. Una rivolta dei tifosi per un errore tanto grossolano era proprio quello che la proprietà texana avrebbe voluto evitare, viste soprattutto le lamentele scaturite dal mercato sonnacchioso e dalla trattativa per l’acquisto dell’Everton. Ecco perché, con questa mossa, i proprietari della Roma si augurano di aver messo una pezza ai disguidi con la tifoseria. Basterà una tuta senza riferimenti ai “cugini” per ricomporre definitivamente la frattura?