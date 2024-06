Roma, il Manchester United vuole Dybala: la clausola che spaventa i tifosi giallorossi

Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza nel 2025, ma a luglio scatterà la clausola di 12 milioni di euro valida per un mese e solo per l'estero: Ten Hag lo vuole

Nell’estate del 2018 sembrava tutto fatto: Paulo Dybala al Manchester United, Romelo Lukaku alla Juventus per far coppia con Cristiano Ronaldo. All’epoca fu lo stesso argentino a rifiutare il trasferimento: ora, stando alle ultime voci di mercato, i red devils sarebbero di nuovo sulla strada della joya.

Il Manchester United vuole Dybala

Secondo il quotidiano The Sun il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza l’acquisto dell’argentino in forza alla Roma. Per il tecnico olandese sarebbe come rinforzo ideale per la squadra del prossimo anno: e dall’inizio di luglio il club inglese potrebbe avere un alleato in più nel contratto che lega Dybala alla Roma: dall’1 luglio sarà infatti riattivata la clausola da 12 milioni di euro valida per l’estero. Dopo due anni, dunque, potrebbe interrompersi l’idillio tra la joya e la Roma.

Dybala e la clausola di luglio

Per un club ricco come il Manchester, non sarebbe un problema sborsare dodici milioni ed assicurare al giocatore un ingaggio adeguato: sarà necessario capire la volontà del giocatore, visto che i capitolini hanno già perso Andrea Belotti e probabilmente anche di Tammy Abraham, senza dimenticare che Lukaku è rientrato al Chelsea dopo il prestito. Di conseguenza, De Rossi avrebbe un attacco da ridisegnare completamente. Lo United però dovrà accelerare i tempi, perché la clausola da dodici milioni sarà valida soltanto fino al 31 luglio prossimo. Un mese di tempo, dunque, per concretizzare un’operazione importante, non è tantissimo.

Dybala e il sogno Premier League

Decisiva sarà la volontà del giocatore: il mese scorso aveva espresso la sua voglia di “scoprire la Premier League” in un’intervista rilasciata a The Athletic. L’argentino ha un altro anno di contratto con la Roma, con opzione di rinnovo fino al 2026 (che scatterà in automatico al raggiungimento del 50% delle presenze nel corso del triennio, dal 2022 al 2025). Dybala punta a restare, ma è anche in attesa di capire realmente quale sarà il progetto giallorosso: come riporta la Gazzetta dello Sport, non ha più sentito nessuno della società. Il 6 luglio si presenterà a Trigoria per le visite mediche, poi ripartirà per l’Argentina dove il 20 luglio si sposerà con Oriana a El Dok Haras, a nord di Buenos Aires.

Dybala primeggia in una speciale classifica della serie A