Lazio: tifosi contro Lotito, migliaia in corteo di protesta a Roma

Oltre diecimila supporters biancocelesti si sono radunati all'esterno del Flaminio per protestare contro la gestione della società: striscioni e cori contro Lotito

Il feeling non c’è mai stato, la separazione forzata con Tudor e l’ingaggio di Baroni come nuovo tecnico ha fatto saltare il tappo. Tra i tifosi della Lazio e la dirigenza biancoceleste le storie sono più che mai tese.

“Libera la Lazio”

La tensione è infatti sfociata in una protesta, che si è svolta all’esterno della curva nord dello stadio Flaminio di Roma. Bandiere della Lazio, fumogeni e cori contro il presidente Claudio Lotito per chiedere “una società più vicina ai tifosi e la riapertura dello Stadio Flaminio come stadio della Lazio”. Il tema della manifestazione è “Libera la Lazio”. A ridare voce al malcontento dei tifosi laziali, in particolare, l’ultima stagione con un piazzamento in campionato al di sotto delle aspettative che ha lasciato la squadra fuori dalla Champions e le dimissioni prima di Sarri e poi di Tudor.

La rabbia dei tifosi della Lazio

Ma in generale il tifo laziale attacca la gestione del presidente biancoceleste, reo secondo l’accusa, di ridimensionare la squadra ogni stagione limitandone le potenzialità. Il secondo addio di un allenatore dopo pochi mesi, il mercato austero e i tanti big che hanno salutato (da Luis Alberto a Felipe Anderson, senza dimenticare Milinkovic-Savic), l’arrivo di Baroni sono alcuni dei motivi che hanno spinto i tifosi a scendere in strada contro Lotito. La manifestazione ha comportato delle modifiche al percorso di diverse linee bus che hanno subito delle deviazioni.

Cori e striscioni contro Lotito

Erano almeno diecimila i tifosi della Lazio che si sono radunati all’esterno dell’impianto. In tanti sventolavano la bandiera bianco celeste e degli Ultras della Lazio, mentre altri erano vestiti con le magliette di diversi giocatori della squadra romana. Una bandiera con sopra raffigurata un’aquila, porta la scritta “Mai un passo indietro”, mentre sopra altre bandiere si legge: “Libera la Lazio“, e “I laziali sono qua”. Tra gli striscioni: “Niente contro Baroni, tutto contro Lotito”. E ancora: “Fuori il mercante dalla Lazio!”. “Lazio patrimonio di tutti, basta speculazioni”

Il corteo dei tifosi laziali per le vie di Roma

Diversi i cori intonati dai manifestanti contro il presidente Lotito. “E chi non salta è amico di Lotito” e “Tanto pe canta, perchè Lotito se ne deve andare. E lo diciamo tutti quanti in coro, lascia la Lazio e vattene a fan…”, sono i più intonati. Molti, inoltre, i cori in favore della Lazio. Alcuni attacchi, infine, sono stati rivolti anche ai tifosi della Roma. Di fronte ai manifestanti è stato disposto un furgone sopra il quale sono state installate delle casse. Dallo stadio, il presidio si è poi spostato con un corteo in piazzale di Ponte Milvio, e successivamente si concluderà a tarda serata per dare modo a tutti di partecipare, davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio, di comune accordo con la polizia.

