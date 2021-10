La Uefa grazia l'arbitro Cakir dopo Milan-Atletico: ora è ufficiale

Nonostante quanto sia avvenuto durante Milan-Atletico Madrid, la Uefa ha deciso di non fermare l’arbitro turco Cuneyt Cakir reo di aver offuscato il ritorno in Champions dei rossoneri. La sua direzione di gara, contestata dalla società di via Aldo Rossi e ritenuta molto discutibile negli episodi più controversi tra cui il famigerato rigore assegnato agli spagnoli, aveva indotto a valutare la sua sospensione stando alle precedenti indiscrezioni.

Cakir, il precedente di Milan-Atletico: bufera sull’arbitro

Invece, a Cakir finito nella bufera delle polemiche soprattutto per quel penalty dato all’Atletico, è stato designato per dirigere Germania-Romania, gara valevole per le qualificazioni mondiali del Qatar 2022 in programma venerdì sera ad Amburgo. Una scelta inaspettata, se non imprevedibile a rivedere il moto di protesta dei rossoneri e non solo a valle di una direzione di gara delicata, ma controversa per l’espulsione di Kessié e quello specifico caso che ha investito anche il Var.

La Uefa sanziona solo il Var, Cakir graziato

A essere sanzionato, per quanto avvenuto a San Siro, è stato esclusivamente il responsabile del Var: il turco Abdulkadir Bitigen è stato sostituito dal connazionale Huseyin Gocek, con la promozione di Mete Kalkavan da assistente a responsabile al Var.

VIRGILIO SPORT | 06-10-2021 16:29