La Virtus cade in casa contro Napoli e viene fischiata

Brutto ko per la squadra di Scariolo tra le mura amiche

08-04-2023 21:56

La Virtus Bologna è incappata in una brutta sconfitta casalinga (81-89) contro Napoli in una gara valida per la 25esima giornata di campionato. Sotto di sette punti all’intervallo, la squadra di Scariolo è crollata nel terzo quarto e a nulla è valso il recupero finale: alla sirena non sono mancati i fischi della Segafredo Arena per la capolista, al secondo ko consecutivo.

Top scorer dell’incontro Howard con 24 punti, per Bologna si salva solo Belinelli con 23. In classifica, la Virtus resta al comando con quattro punti di vantaggio sull’Olimpia, che ha una partita in meno.