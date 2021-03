La vita rossonera di Theo Hernandez: "Mai segnato tanto come al Milan"

Il segreto del Milan che corre e sogna lo Scudetto è anche sulla corsia sinistra: Theo Hernandez si sta proponendo come uno dei migliori terzini del campionato.

Una sorpresa solo parziale, visto che già in Spagna aveva mostrato le sue doti. A ‘Sportweek’ ha raccontato che soltanto in rossonero con Pioli ha trovato la continuità.

“Non ho mai segnato tanto come qua, Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro. Poi c’è Ibra che urla, perché vuole lui la palla”.

Al Milan Theo si è preso ciò che a Madrid gli è mancato: spazio e fiducia. Con i consigli di Paolo Maldini. Sognando la Francia.

“Forse ero troppo giovane, se non giochi è difficile dimostrare. Pioli mi ha dato subito fiducia. E io mi sono esaltato. Maldini mi ha convinto nel tempo di un caffè. Mi ha chiamato e mi ha raggiunto a Ibiza, io non ci credevo. Deschamps? Sto aspettando, non mi ha ancora chiamato”.