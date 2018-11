L'addio di Fernando Alonso: "In Ferrari la vittoria più grande"

Ultimo Gran Premio di Formula 1 per Fernando Alonso, che ad Abu Dhabi saluta il circus dopo 17 anni di permanenza (esordì il 4 marzo 2001), 314 gare, dure titoli Mondiali, 32 corse vinte e 97 podi. "So che domenica sarà una gara speciale e spero che sia anche buono per il risultato", ha spiegato il pilota della McLaren, ex Minardi, Renault e Ferrari.

"Ho sempre cercato di fare del mio meglio – ha spiegato l'asturiano -. Mi piace ricordare le persone con cui ho lavorato, con cui ho condiviso metà della mia vita. Questo ricorderò sempre di questo mondo, la disciplina, la preparazione maniacale dei team in ogni parte del mondo non la vedrete mai in altri sport e ad un livello così alto e di perfezionismo come nella Formula 1".

La stagione più bella è a suo dire "quella del 2007 con Hamilton, Michael Schumacher l'avversario più duro incontrato. Quando sono arrivato, dominava questo sport. Io l'ho visto sempre vincente e improvvisamente mi sono trovato a lottare ruota a ruota con lui, ed è stato molto emozionante".

Il successo più grande lo ha ottenuto con la Ferrari: "Valencia 2012, una gara che normalmente non avrei mai potuto vincere, anche se l'avessi corsa 100 volte".

L'addio potrebbe non essere definitivo: "La porta per tornare non è completamente chiusa. Vedremo come mi sentirò fra un anno, magari ad aprile-maggio sarò disperato sul divano a casa, anche se mi sembra difficile tornare indietro e l'idea non è originale. Non so cosa mi riserva il futuro, questa sarà la mia sfida personale, ora non so cosa farò nel 2020, la vita è lunga e meravigliosa, amerò sempre questo mondo. Magari un giorno tornerò come capo della F1, padre o in un qualsiasi altro ruolo, vedremo", ha concluso con un briciolo di commozione".

SPORTAL.IT | 22-11-2018 15:25