Lady Bonucci non ne può più: il post "erotico" sconvolge il web

Euro 2020 è cominciato lo scorso 11 giugno, è passato ormai un mese dal suo inizio. Un periodo lunghissimo, soprattutto se sei la moglie di un calciatore impegnato in una nazionale che ha raggiunto la finale. E se i membri della delegazione francese, più o meno una quindicina di giorni fa, lamentavano di non riuscire più a resistere senza dar “sfogo” alle proprie pulsioni sessuali, figuriamoci quale deve essere lo stato d’animo di italiani, inglesi…e delle loro compagne.

Giorni 30 e rotti: il post di Martina Maccari

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci molto attiva sui social, ha affrontato il problema senza girarci troppo intorno. Con una story sul proprio seguitissimo profilo Instagram ha candidamente ammesso di non poterne più e di attendere con ansia il ritorno del marito dalle fatiche continentali. “Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane”, il malinconico messaggio diffuso sui social dalla bella Martina.

Niente sesso agli Europei: c’entra il Covid

Quello dell’astinenza per i calciatori o gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali è una vecchia questione. Gli olandesi, ai tempi del mondiale tedesco, non si facevano troppi problemi. Quasi monacali, invece, i ritiri delle nazionali “latine”, con i commissari tecnici impegnati spesso in vere e proprie ronde per controllare che tutti i calciatori fossero nei propri lettini. A Euro 2020, però, l’esigenza di tenere lontane mogli e mariti, fidanzati e fidanzate, è imposta dai rigidi protocolli sanitari legati al Covid-19. Tutti isolati in bolla per prevenire rischi di possibili contagi. E…molliche di pane che diventano miraggi erotici, come nel caso di lady Bonucci.

Lady Bonucci: la solidarietà del web

Tanti i messaggi di conforto per Martina Maccari dal popolo del web. “Coraggio Marty, manca poco”, scrive una tifosa. “Tieni duro, poi speriamo tutti che potrete festeggiare alla grande”, è un altro incoraggiamento. Ma qualcuno è perfido. “Ora capisco perché ai precedenti Mondiali uscivamo al primo turno o non ci siamo proprio qualificati”, maligna un utente complottista. Un altro tira fuori una dichiarazione della moglie di Gentile ai Mondiali 1982: “Quando torno a casa, la seconda cosa che faccio è mettere giù le valigie”. E sono in tanti a ipotizzare: “Da domani prevedo molti set di Youporn nelle case dei giocatori della nazionale”.

SPORTEVAI | 11-07-2021 12:16