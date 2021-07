Lancio nel disco: Daisy Osakue in finale con record italiano

Splendida prestazione per la discobola azzurra Daisy Osakue alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Azzurra ha eguagliato il record italiano nel lancio del disco con 63,66 metri, che le ha permesso di qualificarsi per la finale olimpica, in programma il prossimo 2 agosto.

“Mi sono detta: niente tecnica, mena! Anzi, si dice cazzimma… Non mi aspettavo di entrare in finale alla prima Olimpiade, sto tremando, ho i brividi e sono felicissima”, le parole alla Gazzetta dello Sport. Il record di Agnese Maffei resisteva da 25 anni.

OMNISPORT | 31-07-2021 06:52