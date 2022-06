L’annuncio shock di Greg Lemond: “Ho la leucemia”

06-06-2022 14:15

È un fulmine a ciel sereno per gli appassionati di ciclismo quello giunto dagli Stati Uniti dove Greg Lemond stamane ha annunciato di aver contratto la leucemia.

Leucemia, Lemond esce allo scoperto

È stato infatti lo stesso ex corridore americano a comunicare ai media e al pubblico di essere alle prese con la malattia.

“Lo scopo di questa dichiarazione è di farvi sapere che mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica” ha detto Lemond alla stampa spiegando poi come non sia in pericolo di vita.

“Fortunatamente si tratta di un tipo di cancro curabile e di un tipo di leucemia che non è pericoloso o debilitante per la vita”.

Leucemia, come procederà Lemond

Lemond ha quindi raccontato come è venuto a conoscenza di aver contratto la malattia.

“Da qualche settimana soffrivo di stanchezza e questo mi ha spinto a sottopormi a una visita di controllo che comprendeva anche alcuni esami del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, completata la settimana scorsa, venerdì scorso ho ricevuto la diagnosi ufficiale” ha svelato il nativo di Lakewood, pronto fin da subito a sottoporsi alle cure del caso.

“I miei medici dell’Università del Tennessee, con la consulenza di un team della Mayo Clinic, hanno delineato un protocollo di chemioterapia che inizierà questa settimana”.

Lemond, una carriera con successi importanti

Con le sue vittorie e il suo talento, Lemond è stato uno dei corridori più rappresentativi tra gli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

In quest’arco temporale infatti, il californiano classe 1961 è riuscito a portarsi a casa tre Tour de France (1986,1989,1990) e due Campionati del Mondo in linea (1983 e 1989).

Ha poi chiuso al 2° posto sia la Milano-Sanremo (nel 1986) che il Lombardia (nel 1983), mentre alla Liegi-Bastogne-Liegi e alla Parigi-Roubaix non è mai andato oltre rispettivamente al 3° (ottenuto nel 1984) e al 4° posto (1985).

Al Giro d’Italia invece Lemond al massimo è riuscito a salire sul podio: nel 1985 infatti concluse 3° alle spalle di Bernard Hinault e Francesco Moser, due coi quali, assieme a Giuseppe Saronni, in quegli anni ha spesso incrociato le ruote.