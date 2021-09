L'Aston Martin fa chiarezza sul futuro di Sebastian Vettel

Un ritiro tira l’altro? Appena incassata la notizia dell’addio alle corse di Kimi Raikkonen al termine della stagione, il paddock della Formula 1 potrebbe fare i conti con il commiato di un altro campione del mondo: Sebastian Vettel.

Le voci circa il ritiro del tedesco al termine del Mondiale 2021 si stanno rincorrendo nelle ore di vigilia del weekend del Gp d’Olanda, ma a fare chiarezza a riguardo allontanando tale ipotesi è stato direttamente il team principal e Ceo dell’Aston Martin, Otmar Szafnauer, durante la conferenza stampa a Zandvoort.

“Con Seb abbiamo un contratto uno più uno. Ci sono alcune date all’interno che dobbamo decidere e che non sono ancora arrivate, quindi è solo un processo normale. Non è niente di complicato e non è subordinato a nulla. È una finestra temporale in cui discutiamo del futuro. C’è una finestra e una scadenza, non è lontana”.

Szafnauer ha comunque ribadito che presto ci sarà un confronto tra le parti: “Ci piace Sebastian, noi piacciamo a lui e adesso è il momento di parlare del prossimo anno”.

