Atalanta ai piedi di Djimsiti: "Nell'intervallo ci siamo parlati"

17-02-2022 23:29

La prima doppietta della carriera di Berat Djimsiti regala all’Atalanta un prezioso successo di misura sull’Olympiacos nell’andata del playoff di Europa League.

Sotto dopo appena 16 minuti per un gol di Tiquinho Soares, la squadra di Gasperini ha dominato il match per possesso palla e conclusioni tentate, ma è riuscita a ribaltare l’incontro solo grazie ai due gol del difensore albanese, segnati tra il 16′ e il 18′ del secondo tempo.

Intervistato da ‘Sky Sport’ al termine del match Djimsiti ha rivelato la svolta vissuta dalla squadra dopo l’intervallo: “Nell’intervallo abbiamo parlato e siamo riusciti a cambiare mentalità. Sono molto felice per la vittoria che mancava da tanto qui in casa e anche per i miei gol”.

C’è però preoccupazione per l’infortunio subito da Luis Muriel, sostituito all’intervallo da Jeremy Boga per un problema al flessore: “Speriamo che non sia nulla di grave” ha aggiunto Djimsiti.

